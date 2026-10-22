Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Ilham Safutra
Kamis, 22 Oktober 2026 | 16.27 WIB

Puluhan Kiai Sepuh di Pesantren Lirboyo Berdoa untuk Gus Yaqut

Para kiai sepuh berkumpul dan mendoakan Gus Yaqut di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, pada Rabu (21/10). (Istimewa) - Image

Para kiai sepuh berkumpul dan mendoakan Gus Yaqut di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, pada Rabu (21/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Puluhan kiai sepuh berkumpul di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur (Jatim), mendoakan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Rabu (21/10). 

KH Muhibbul Aman Aly selaku juru bicara pertemuan mengatakan, para kiai memiliki keprihatinan bersama dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satunya dalam perkara Gus Yaqut. Oleh sebab itu para kiai meminta agar para aparat penegak hukum benar-benar melakukan penanganan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

"Kami berharap kepada pemerintah untuk betul-betul serius terhadap penegakan keadilan yang bermartabat. Secara umum saya rasa inilah hasil pertemuan kali ini," kata KH Muhibbul Aman Aly usai pertemuan.

Sebagaimana diketahui, Gus Yaqut merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

KH Muhyiddin Ishak menambahkan, para kiai mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum Indonesia bahwa kiai dan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan pemegang saham terbesar republika ini. "Ini yang dihadapi adalah anak cucu pendiri negara, kok penegakan hukum tidak berkeadilan dan bermartabat," ujar Kiai Muhyiddin.

Sementara itu KH Abdullah Kafabihi Mahrus, Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, dalam kesempatan yang sama menggarisbawahi bahwa pertemuan para kiai di Lirboyo tersebut tujuannya untuk membela kebenaran. 

"Gus Yaqut itu madzlum (Terzalimi). Jadi kita di sini memang membela kebenaran, begitu saja. Jangan sampai pemerintah itu membiarkan kezaliman," ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, sebanyak 36 kiai sepuh berkumpul dan bersilaturahmi di Lirboyo. Pertemuan ini merupakan inisiatif keluarga Gus Yaqut yang ingin mengklarifikasi kasus tersebut. Keluarga juga ingin meminta doa dari para kiai agar Gus Yaqut mendapatkan putusan hukum yang adil dalam perkaranya.

Seperti disampaikan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), kakak kandung Gus Yaqut, klarifikasi kepada para kiai itu penting dilakukan agar mendapatkan informasi menyeluruh dan berimbang dari pihak terdakwa.

Editor: Ilham Safutra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pegawai Kemenag Sebut Fee Percepatan Haji 2023 Tak Mengalir ke Gus Yaqut - Image
Kasuistika

Pegawai Kemenag Sebut Fee Percepatan Haji 2023 Tak Mengalir ke Gus Yaqut

Jumat, 18 September 2026 | 01.46 WIB

Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji: Gus Yaqut Bantah Tuduhan Nur Arifin - Image
Kasuistika

Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji: Gus Yaqut Bantah Tuduhan Nur Arifin

Rabu, 16 September 2026 | 06.37 WIB

Bantah USD 271.500 Mengalir ke Yaqut, Saksi Korupsi Kuota Haji Ungkap Fee Percepatan Arahan Gus Alex - Image
Kasuistika

Bantah USD 271.500 Mengalir ke Yaqut, Saksi Korupsi Kuota Haji Ungkap Fee Percepatan Arahan Gus Alex

Rabu, 9 September 2026 | 14.36 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore