Puluhan Kiai Sepuh di Pesantren Lirboyo Berdoa untuk Gus Yaqut

JawaPos.com - Puluhan kiai sepuh berkumpul di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur (Jatim), mendoakan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Rabu (21/10).

KH Muhibbul Aman Aly selaku juru bicara pertemuan mengatakan, para kiai memiliki keprihatinan bersama dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satunya dalam perkara Gus Yaqut. Oleh sebab itu para kiai meminta agar para aparat penegak hukum benar-benar melakukan penanganan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

"Kami berharap kepada pemerintah untuk betul-betul serius terhadap penegakan keadilan yang bermartabat. Secara umum saya rasa inilah hasil pertemuan kali ini," kata KH Muhibbul Aman Aly usai pertemuan.

Sebagaimana diketahui, Gus Yaqut merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

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KH Muhyiddin Ishak menambahkan, para kiai mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum Indonesia bahwa kiai dan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan pemegang saham terbesar republika ini. "Ini yang dihadapi adalah anak cucu pendiri negara, kok penegakan hukum tidak berkeadilan dan bermartabat," ujar Kiai Muhyiddin.

Sementara itu KH Abdullah Kafabihi Mahrus, Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, dalam kesempatan yang sama menggarisbawahi bahwa pertemuan para kiai di Lirboyo tersebut tujuannya untuk membela kebenaran.

"Gus Yaqut itu madzlum (Terzalimi). Jadi kita di sini memang membela kebenaran, begitu saja. Jangan sampai pemerintah itu membiarkan kezaliman," ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, sebanyak 36 kiai sepuh berkumpul dan bersilaturahmi di Lirboyo. Pertemuan ini merupakan inisiatif keluarga Gus Yaqut yang ingin mengklarifikasi kasus tersebut. Keluarga juga ingin meminta doa dari para kiai agar Gus Yaqut mendapatkan putusan hukum yang adil dalam perkaranya.