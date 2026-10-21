Dokter IS yang Cabuli Anak Kandung di Bandung Ditangkap dan Jadi Tersangka

JawaPos.com - Dokter berinisial IS yang diduga mencabuli anak kandungnya sendiri berusia 3 tahun di Bandung, Jawa Barat, ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Kabar tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya.

“Atas perkembangan kasus balita yang diduga menjadi korban pencabulan oleh ayah kandung, hari ini pelaku sudah ditangkap dan statusnya kini naik menjadi tersangka,” kata Atalia seperti dikutip di Instagram resminya, Rabu (21/10).

Ia memastikan bahwa saat ini korban sudah berada di rumah aman dan dalam penanganan ahli.

“Yang paling penting, hari ini adinda CA sudah berada dalam lingkungan yang aman dan mendapatkan penanganan serta pendampingan fisik maupun psikis yang intensif dari tim PPA Polda dan juga UPTD PPA Jawa Barat,” tutur Atalia.

Politisi Golkar itu berharap pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya agar memberikan efek jera dan mencegah kejahatan serupa terulang. Atalia juga mengajak masyarakat dan media untuk terus mengawal penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

“Mari kita serahkan proses hukum selanjutnya kepada pihak yang berwenang,” katanya.

Sebelumnya, dugaan pencabulan terhadap anak berusia 3 tahun tersebut diungkap kuasa hukum korban dari Jabar Bantuan Hukum, Debi Agusfriansa. Kasus ini dilaporkan ke kepolisian dan ditangani Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat.

Debi menjelaskan, peristiwa itu mulai terungkap ketika ibu korban berinisial MS mendapati anaknya memeragakan adegan dewasa. Saat ditanya dari mana mengetahui hal tersebut, korban menjawab bahwa dirinya melihat dari telepon genggam sang ayah.

Beberapa hari kemudian, korban mengeluhkan rasa sakit ketika buang air kecil. Ibu korban kemudian memeriksa kondisi anaknya dan menemukan luka lebam pada bagian kemaluan.