Puluhan Siswa SMPN 2 Cisarua Bogor Dilarikan ke RS, Diduga Keracunan MBG

JawaPos.com - Puluhan siswa SMPN 2 Cisarua, Kabupaten Bogor, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dan susu pada Rabu 21 Oktober 2026 pagi.

Sekitar 80 siswa dilaporkan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Paru Dr. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan medis.

Dilansir Radar Bogor (Jawa Pos Group), Kapolsek Cisarua, AKP Budi Suratman, membenarkan adanya dugaan keracunan yang dialami para siswa tersebut.

Baca Juga:1 Ton Ketamine Ditemukan dalam Operasi Gabungan di Pelabuhan Belawan Sumut

Berdasarkan informasi awal, para siswa mulai mengalami gejala setelah menyantap makanan dan meminum susu sekitar pukul 08.00 WIB.

“Kalau gejala-gejalanya pagi jam berapa, jam 8 pagi ada yang makan dan minum susu, gejalanya seperti itu aja,” katanya, Rabu 21 Oktober 2026.

Budi mengatakan, jumlah siswa yang mendapatkan penanganan di rumah sakit diperkirakan mencapai 80 orang.

Para siswa tersebut telah dibawa ke RSPG Cisarua untuk memperoleh pemeriksaan lebih lanjut. “Sudah banyak, hampir 80-an sudah masuk (rumah sakit),” tuturnya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini, para siswa masih menjalani proses pemeriksaan dan penanganan oleh pihak rumah sakit.

Keselamatan para siswa menjadi prioritas utama di tengah penanganan dugaan keracunan tersebut.