Niat Bersihkan Lahan dengan Membakar, Pria di Kotim Jadi Tersangka karena Picu Karhutla 30 Hektare

TKP KARHUTLA: Kepolisian saat melaksanakan olah TKP kebakaran lahan di Desa Bapinang Hilir Laut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotim, belum lama tadi (Radar Sampit)
JawaPos.com - Seorang pria berinisial S, 54, ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas hingga 30 hektare di Desa Bapinang Hilir Laut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah.
Kebakaran bermula saat pelaku membakar tumpukan pelepah dan sabut kelapa untuk membersihkan lahan.
Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (8/10). Api yang awalnya berasal dari pembakaran tumpukan sisa kelapa itu merambat tak terkendali hingga membakar lahan di sekitarnya.
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Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra melalui Kasi Humas Polres Kotim Iptu Edi Walujo membenarkan penetapan S sebagai tersangka. Polisi bergerak mengamankan pelaku setelah kebakaran terjadi.
“Akibat kejadian itu, anggota langsung bergerak cepat mengamankan pelakunya. Yang bersangkutan saat ini resmi jadi tersangka,” kata Edi seperti dikutip dari Radar Sampit (Jawa Pos Grup), Rabu (21/10).
Ia menjelaskan, kobaran api dengan cepat meluas akibat hembusan angin kencang serta kondisi rumput dan semak belukar yang mengering. Kondisi tersebut membuat api sulit dikendalikan hingga melahap lahan seluas sekitar 30 hektare.
Polres Kotim memastikan proses hukum terhadap tersangka terus berjalan. Kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan api untuk membuka maupun membersihkan lahan, terlebih ketika cuaca kering dan angin bertiup kencang.
“Kami juga mengimbau warga agar tidak lagi membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama saat cuaca kering dan angin kencang,” pungkas Edi.
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