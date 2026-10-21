Mahameru Quick Respon Wujud Kolaborasi Lintas Instansi Tekan Titik Rawan Kecelakaan

JawaPos.com - Sebagai upaya bersama meminimalisir terjadinya kecelakaan lalulintas, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur memperkuat sistem Mahameru Quick Respon (MQR). MQR ini melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani secara terpadu titik-titik rawan kecelakaan atau black spot di seluruh wilayah Jawa Timur.

Menurut Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim, AKBP Edith Yuswo Widodo sebelumnya MQR lebih banyak beroperasi di lingkungan internal kepolisian untuk penempatan personel dan patroli di lokasi rawan.

Namun kini sistem tersebut dikembangkan dengan melibatkan lima pilar utama. Yaitu kepolisian, Dinas Perhubungan, PU Bina Marga, Dinas Kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Forum Lalu Lintas.

"Penguatan ini intinya adalah integrasi data dan tindakan mitigasi penanganan black spot dengan menyatukan data melalui program IRMS dari Korlantas Polri. Sehingga kita dapat menyusun kebijakan yang tepat sesuai dengan anatomi kecelakaan di masing-masing wilayah," ungkap AKBP Edith Yuswo Widodo pada Rabu (21/10).