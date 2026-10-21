Heboh Warga Lamongan Pasang Bendera Israel, Aparat Desa Langsung Turun Tangan

bendera israel yang dipasang warga Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. (Istimewa)

JawaPos.com - Seorang warga berinisial B di Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, diduga nekat menggambar serta mengibarkan sejumlah bendera Israel di kediamannya, lengkap dengan lukisan simbol-simbol yang identik dengan kelompok illuminati di dinding tembok rumahnya.

Aksi pengibaran bendera tersebut mulai memicu kegaduhan sejak Selasa (20/10) hingga akhirnya viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Merespons potensi keresahan publik, tim gabungan yang dipimpin Penjabat (Pj) Kepala Desa Made, Suryo, Sekdes Khabbib Yaumiddin, serta Babinsa Desa Made, Nurhadi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penurunan bendera dan pembersihan coretan, Rabu (21/10).

"Hari ini kita melaksanakan penurunan bendera karena sudah ramai dan mungkin sudah viral di media sosial. Jadi kita bersama Pak Pj Kades Made dan Babinsa Desa Made menurunkan bendera tersebut agar tidak meresahkan lagi," ujar Khabbib.

Khabbib menjelaskan, bendera yang terpasang di rumah B tersebut bukanlah bendera buatan pabrik, melainkan kain polos yang dilukis secara manual menggunakan cat hingga menyerupai bendera zionis.

Aksi pengibaran bendera ini rupanya bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, warga sekitar sempat mengamankan dan menurunkan bendera serupa saat bergotong royong membersihkan lingkungan. Namun, B kembali melukis dan memasangnya beberapa waktu kemudian.

Mengenai latar belakang pemilik rumah, Khabbib membeberkan bahwa B kini hidup sendirian setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Dalam kesehariannya, B dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang berinteraksi sosial dengan tetangga sekitar.

"Kalau mengamuk tidak pernah. Orangnya lebih cenderung diam dan menyampaikan lewat tulisan-tulisan," terang Khabbib.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Made, Suryo, menegaskan tindakan cepat pencopotan bendera dan pembersihan gambar simbol di tembok rumah B dilakukan demi menjaga keamanan, ketertiban, serta suasana kondusif di wilayahnya.

Langkah tegas ini disaksikan langsung oleh para pengurus RT/RW serta warga setempat agar tidak menimbulkan potensi konflik sosial maupun salah paham yang makin meluas di jagat maya.

"Sesuai dengan yang viral di media sosial, pemasangan bendera negara tertentu hari ini kita lepas bersama Pak Babinsa, Pak Sekdes, dan disaksikan warga setempat. Harapan kami ke depan tidak terpasang lagi, agar suasana atau situasi menjadi kondusif," tegas Suryo.

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