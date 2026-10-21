Meski Ditemukan Belatung pada MBG Siswa SMKN 1 Bulukerto, Satgas Pastikan Tak Ada Korban Keracunan

Wakil Bupati (Wabup) Wonogiri sekaligus Wakil Ketua Satgas MBG Wonogiri Imron Rizkyarno (Radar Solo)
JawaPos.com - Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Wonogiri memastikan tidak ada anak yang mengalami keracunan pasca ditemukannya belatung pada menu MBG siswa di SMKN 1 Bulukerto. Terkait ini, yayasan yang menaungi SPPG untuk SMKN 1 Bulukerto meminta maaf dan akan menjadikan peristiwa itu sebagai bahan evaluasi.
Dilansir Radar Solo (Jawa Pos Group), Wakil Bupati (Wabup) Wonogiri sekaligus Wakil Ketua Satgas MBG Wonogiri Imron Rizkyarno mengatakan pihaknya beserta jajaran Forkompimcam Bulukerto dan puskesmas telah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan pada Selasa (20/10).
"Kita masih selidiki soal dugaan ada tidaknya bahan baku yang busuk. Sampai saat ini saya juga belum dapat laporan dari Dinkes," ujar Imron pada Rabu (21/10). Wabup menyayangkan soal keterlambatan laporan yang diterima Satgas. Pasalnya, dugaan menu MBG yang berbelatung itu terlebih dahulu ramai di media sosial.
Lebih lanjut, Imron menuturkan sejauh ini tidak ada informasi adanya anak yang mengalami keracunan. Hanya ada satu ompreng MBG yang diduga berbelatung. "(Ompreng) Itu tidak dimakan anak-anak. Maka sampai saat ini juga tidak ada informasi soal keracunan," kata dia.
Imron menuturkan sepengetahuannya Dinkes Wonogiri tidak mengambil sampel makanan. "Kalau mengambil sampel, besok atau lusa ada laporan. Sepertinya tidak ada. Itu kan kelihatan di satu ompreng dan tidak dimakan," beber dia.
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