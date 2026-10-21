Sudah Evakuasi Seluruh Penumpang, Tim SAR Gabungan Lanjutkan Pendinginan KMP Batu Mandi

JawaPos.com - Usai mengevakuasi 460 penumpang dan kru Kapal Motor Penumpang (KMP) Batu Mandi yang terbakar di Perairan Selat Sunda pada Selasa malam (20/10), hari ini (21/10) Tim SAR Gabungan melanjutkan pendinginan pasca kebakaran hebat yang menghanguskan kapal tersebut.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banten terus memantau perkembangan penanganan insiden kebakaran kapal penumpang itu. Berdasar keterangan resmi Basarnas Banten, kapal tersebut masih dalam proses pendinginan untuk memastikan kondisi aman setelah insiden kebakaran.

”Proses ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan lanjutan sebelum kapal dipindahkan ke lokasi yang telah direncanakan” bunyi keterangan tersebut.

Baca Juga:Erick Thohir Yakin Indonesia Lampaui Target Emas di Asian Para Games 2026

Setelah pendinginan, KMP Batu Mandi direncanakan akan ditowing atau ditarik menuju perairan Bojonegara, tepatnya ke Dock Karya Putra Berkah, untuk penanganan lebih lanjut. Basarnas Banten terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk mendukung kelancaran proses penanganan kapal tersebut.

”Perkembangan situasi akan terus dipantau dan disampaikan sesuai dengan informasi terbaru di lapangan,” lanjut Basarnas Banten.

Dalam insiden kebakaran kapal itu, TNI AL melalui Lanal Banten bergerak memberikan dukungan dalam upaya evakuasi penumpang dan kru serta pemadaman api.

Dalam aksi penanganan darurat tersebut, Lanal Banten mengerahkan sejumlah unsur laut yang terdiri atas Patkamla Pulau Sangiang I-3-57, RBB Pulau Deli dan RHIB Pulau Kali.

Pengerahan unsur-unsur tersebut dilakukan untuk melaksanakan pemantauan intensif, pengamanan, serta mendukung pergerakan taktis di lokasi kejadian. Selain unsur laut, Lanal Banten juga menyiagakan 1 unit ambulans beserta tim kesehatan.

”Berdasarkan informasi dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), berkat kesigapan tim di lapangan, seluruh penumpang dan awak kapal (ABK) telah berhasil dievakuasi dengan selamat,” ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul.