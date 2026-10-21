Kasus ISPA Karena Kebakaran Hutan di Kalsel Melonjak, Per Pekan Tembus 10 Ribu Laporan

JawaPos.com - Lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius di tengah masih berlangsungnya kebakaran hutan. Dalam lima pekan terakhir, jumlah kasus ISPA tercatat rata-rata mencapai 10 ribu kasus per pekan.

Dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Grup) pada Rabu (21/10) berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel, kasus ISPA pada pekan terakhir mencapai sekitar 10 ribu kasus. Dan angka itu terus bertahan selama lima pekan berturut-turut.

“ISPA minggu kemarin ada 10 ribuan. Tersebar di seluruh provinsi, dengan terbanyak di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dalam lima minggu ini kita rata-rata 10 ribuan kasus per pekan,” kata Kepala Dinkes Kalsel, dr Diauddin pada Senin (19/10).

Dia mengatakan antisipasi terhadap dampak kebakaran hutan telah dilakukan jauh sebelum puncak musim kebakaran. Selain rumah oksigen, seluruh rumah sakit dan puskesmas diinstruksikan meningkatkan kesiapsiagaan sejak Juli 2026.