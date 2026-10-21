Kasus ISPA Karena Kebakaran Hutan di Kalsel Melonjak, Per Pekan Tembus 10 Ribu Laporan

Kondisi pagi hari di pusat Kota Banjarmasin yang dipenuhi kabut asap tebal pada Senin (19/10). (Radar Banjarmasin)
JawaPos.com - Lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius di tengah masih berlangsungnya kebakaran hutan. Dalam lima pekan terakhir, jumlah kasus ISPA tercatat rata-rata mencapai 10 ribu kasus per pekan.
Dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Grup) pada Rabu (21/10) berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel, kasus ISPA pada pekan terakhir mencapai sekitar 10 ribu kasus. Dan angka itu terus bertahan selama lima pekan berturut-turut.
“ISPA minggu kemarin ada 10 ribuan. Tersebar di seluruh provinsi, dengan terbanyak di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dalam lima minggu ini kita rata-rata 10 ribuan kasus per pekan,” kata Kepala Dinkes Kalsel, dr Diauddin pada Senin (19/10).
Dia mengatakan antisipasi terhadap dampak kebakaran hutan telah dilakukan jauh sebelum puncak musim kebakaran. Selain rumah oksigen, seluruh rumah sakit dan puskesmas diinstruksikan meningkatkan kesiapsiagaan sejak Juli 2026.
“Rumah oksigen kita sudah ada 113 titik. Kalau rumah sakit dan puskesmas, sejak Juli sudah kita minta untuk siap siaga menghadapi dampak karhutla,” tambahnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022