Tunggu Semua Korban Ditemukan, Pengangkatan Bangkai KM Virgo Transport 8 Mundur Hingga 2027

JawaPos.com - Proses pengangkatan bangkai KM Virgo Transport 8 diperkirakan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. PT Virgo Karya Shipping menegaskan prioritas utama saat ini adalah mencari dan mengevakuasi jenazah yang diduga masih berada di dalam kapal sebelum tahapan salvage atau pengangkatan bangkai kapal dilaksanakan.

Rencana pengangkatan bangkai KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya ditargetkan dapat dilakukan pada Oktober ini. Namun kemudian rencana itu diubah menjadi awal 2027 mendatang

Selama menunggu proses tersebut, fokus utama perusahaan dan tim terkait tetap pada pencarian serta evakuasi korban yang kemungkinan masih berada di dalam badan kapal.

Langkah tersebut ditempuh di tengah masih adanya puluhan korban yang belum ditemukan pascakecelakaan kapal. Dari total 243 penumpang, sebanyak 108 orang berhasil selamat, 82 orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 53 korban lainnya masih dalam pencarian tim SAR.

Dikutip dari Radar Banjarmasin Rabu (21/10), Juru Bicara PT Virgo Karya Shipping, Simson Fransiscus Rihi, mengatakan perusahaan kini memfokuskan upaya pada tahapan SAR salvage dengan menyisir bagian-bagian kapal yang berpotensi masih menyimpan korban, mulai dari geladak hingga ruang mesin. Menurutnya, pencarian dan evakuasi jenazah harus menjadi tahap yang diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses pengangkatan bangkai kapal dilakukan.

“Kami mengkhawatirkan bila terjadi kegiatan salvage ada hal-hal yang tidak kami inginkan, itu bisa merusak jenazah. Jadi, sedapat mungkin kami memastikan pada saat salvage dilakukan nanti sudah tidak ada lagi jenazah yang tertinggal,” ujar Simson usai audiensi dengan keluarga korban KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa (20/10) sore.

Ia menjelaskan sejumlah penyelaman telah dipersiapkan dan mulai dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Kegiatan tersebut dijalankan berdasarkan koordinasi dengan pihak asuransi serta berada di bawah arahan Basarnas guna memastikan aspek keselamatan penyelam tetap terjaga.