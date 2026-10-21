Tembus Pasar Global, 30 UKM Asal Jatim Raih Kontrak Ekspor Senilai Rp80 Miliar

UKM binaan Bank Jatim mengikuti pameran perdagangan internasional Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 yang berlangsung di ICE BSD City pada 14-18 Oktober 2026. (Humas Bank Jatim)
JawaPos.com - Sebanyak 30 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) asal Jawa Timur berhasil menembus pasar internasional dengan membukukan total nilai kesepakatan ekspor mencapai 5,09 juta dolar AS atau setara lebih dari Rp 80 miliar.
Komitmen ekspor tersebut disepakati dalam ajang pameran perdagangan internasional Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City pada 14-18 Oktober 2026.
Puluhan UKM tersebut mampu bertransformasi dan naik kelas hingga menembus pasar global setelah melalui proses pembinaan intensif serta berkelanjutan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).
"Kesiapan UKM tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan memahami kebutuhan pasar, membangun jejaring bisnis, serta memenuhi standar perdagangan global," ujar Direktur Menengah, Korporasi, dan Kelembagaan Bank Jatim, Arif Suhirman melalui siaran tertulisnya, Rabu (21/10).
Arif menjelaskan, 30 UKM binaan yang diboyong ke ajang berkelas business-to-business (B2B) tersebut sebelumnya telah melewati program akselerasi bisnis unggulan Bank Jatim, seperti Jatim Export Trade Assistance (JXTA) dan Export Coaching Program (ECP).
Program-program inkubasi ini dirancang khusus untuk menggembleng kapasitas manajerial, memperkuat standar mutu produk, hingga menyiapkan kesiapan finansial para pelaku usaha lokal agar siap bersaing dengan produk mancanegara.
Sebanyak 26 UKM binaan yang bergerak di sektor furnitur, dekorasi rumah, kerajinan tangan, manufaktur, batik, serta komoditas industri menempati Main Hall TEI 2026.
Sementara empat UKM sektor makanan dan minuman olahan khas Jawa Timur tampil memikat di area Pangan Nusa Expo.
"Capaian nilai kesepakatan ekspor sebesar 5,09 juta dolar AS ini merupakan buah manis dari rangkaian proses pembinaan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari business pitching, penguatan kesiapan usaha, hingga business matching dengan calon mitra bisnis internasional," terangnya.
Arif menegaskan, melalui pendampingan yang konsisten, produk-produk unggulan daerah terbukti tidak hanya berdaya saing di pasar lokal.
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