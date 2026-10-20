Dinkes Kota Bogor Catat Baru 3 dari 286 Depot Air Minum yang Bersertifikat Higiene Sanitasi

JawaPos.com — Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat bahwa baru tiga dari 286 depot air minum isi ulang (DAMIU) yang terdata di Kota Bogor memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan pelaku usaha karena sertifikat tersebut merupakan salah satu indikator pemenuhan standar higiene sanitasi dalam pengelolaan air minum.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi persyaratan kesehatan. Hal itu disampaikannya dalam seminar bertajuk “Pengelolaan Depot Air Minum dari Produksi Hingga Distribusi” yang diselenggarakan Asosiasi Usahawan Depot Air Sehat Indonesia (Audamsi).

“Kami Pemerintah Kota Bogor itu punya kewajiban juga untuk melindungi warga, terutama dari produk-produk yang dikonsumsi, tentunya harus betul-betul memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Dan hari ini, ini terkait dengan depot air minum isi ulang,” katanya.

Dedie mengimbau para pengelola DAMIU untuk mengurus SLHS sebagai bagian dari upaya memenuhi standar pengelolaan air minum. Data Dinas Kesehatan Kota Bogor yang disampaikan dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat masih rendah dibandingkan jumlah depot yang terdata.

Wakil Ketua Umum Audamsi, Desmanjon Purba, mengatakan peningkatan kepatuhan tidak cukup dilakukan dengan menyoroti kekurangan pelaku usaha. Menurutnya, edukasi, pendampingan, kemudahan pengujian laboratorium, dan proses birokrasi yang jelas diperlukan agar pengusaha depot dapat memenuhi persyaratan yang berlaku.

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“Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan usahawan DAMIU itu melalui edukasi dan pendampingan proaktif, kemudian nanti ada kemudahan akses, dan kejelasan birokrasi karena terkenal berlapis-lapis nih regulasinya, kemudian ada nanti fasilitas pengujian laboratorium yang terjangkau, dan lain-lain,” katanya.

Desmanjon juga mengajak konsumen lebih aktif memastikan kualitas air yang dibeli, antara lain dengan menanyakan hasil pengujian laboratorium dan kepemilikan SLHS. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pengusaha perlu memperhatikan kondisi peralatan dan prosedur operasional, termasuk mengganti peralatan yang sudah kedaluwarsa serta mencuci galon sesuai standar.