Operasi Modifikasi Cuaca untuk Tangani Karhutla di Kalsel, TNI Kirim 2,7 Ton Dry Ice dan 7 Ton Garam

JawaPos.com - Pesawat C-130 Hercules TNI AU dikerahkan oleh TNI untuk mengirimkan 2,6 ton dry ice dan 7 ton gram ke Kalimantan Selatan (Kalsel). Pengiriman dilakukan dari Jakarta sebagai bagian dari upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Berdasar keterangan resmi dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI, dry ice dan garam tersebut akan digunakan untuk melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan bahwa pengiriman material tersebut atas perintah dari Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada Senin (19/10).

”Pengiriman material modifikasi cuaca menggunakan dry ice ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan presiden Republik Indonesia, untuk percepatan penanggulangan karhutla di wilayah terdampak,” kata Agus dikutip pada Selasa (20/10).

Dalam ratas tersebut, Prabowo menekankan beberapa hal kepada seluruh jajarannya. Utamanya terkait pelaksanaan operasi udara dengan memanfaatkan pesawat angkut berat C-130 Hercules milik Angkatan Udara untuk mendukung modifikasi cuaca.

”TNI terus memperkuat dukungan dalam penanggulangan Karhutla melalui kesiapan alutsista, dukungan logistik, dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait,” demikian bunyi keterangan resmi Puspen TNI.

Presiden Pimpin Ratas Penanganan Karhutla di Istana

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman memastikan bahwa perhatian pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak pernah habis. Kemarin, Presiden Prabowo Subianto kembali membahas penanganan karhutla bersama sejumlah menteri.

”Kami rapat lagi dipimpin bapak presiden secara langsung sampai ke koramil, sampai ke dandim dicek oleh bapak presiden bagaimana penanganan karhutla ini,” kata Dudung dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat (Jakpus).

Dudung memastikan, Presiden Prabowo memberikan perhatian ekstra terhadap penanggulangan karhutla di seluruh Indonesia. Itu dibuktikan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi terdampak karhutla maupun rapat bersama menteri dan pejabat terkait lainnya. Baik rapat secara langsung maupun rapat yang dilaksanakan secara virtual.