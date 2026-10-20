Kualitas Udara di Kalsel Memburuk, 2 Wilayah ini Sudah Masuk Level Berbahaya

JawaPos.com - Kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan kembali memburuk akibat dampak kabut asap kebakaran hutan. Kondisi paling mengkhawatirkan terjadi di Kabupaten Tabalong yang mencatat lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga 403, atau masuk kategori berbahaya pada Senin (19/10) sore

Selain Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) juga masih berada pada kategori yang sama dengan ISPU mencapai 329 pada pukul 18.00 WITA. Angka tersebut menunjukkan ancaman pencemaran udara masih serius di tengah penanganan karhutla yang terus berlangsung di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.

Dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Grup) pada Selasa (20/10) Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kalsel Yuliarini, mengatakan hasil pemantauan pada Senin memperlihatkan perubahan kualitas udara yang cukup tajam sejak pagi hingga sore hari. Pergerakan indeks pencemaran itu terjadi seiring masih berlangsungnya upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah.

Data pemantauan kualitas udara pukul 09.00 WITA menunjukkan Kabupaten Barito Kuala menjadi wilayah dengan tingkat pencemaran tertinggi dengan ISPU mencapai 319 atau masuk kategori berbahaya. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusul dengan ISPU 312 yang juga berada pada kategori Berbahaya.

Sementara itu, tiga wilayah lainnya berada dalam kategori sangat tidak sehat. Kabupaten Tabalong mencatat ISPU 267, Kota Banjarmasin 251, dan Kabupaten Banjar 218.

Namun memasuki sore hari, kondisi di Tabalong justru mengalami penurunan kualitas udara yang signifikan. Pada pukul 18.00 Wita, ISPU melonjak menjadi 403 sehingga menempatkan wilayah tersebut pada tingkat pencemaran udara yang sangat berisiko bagi kesehatan masyarakat.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kondisi juga memburuk. ISPU meningkat dari 312 pada pagi hari menjadi 329 pada sore hari dan tetap berada dalam kategori berbahaya.

Sebaliknya, kualitas udara di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan perbaikan. Setelah mencatat ISPU 319 pada pagi hari, angka tersebut turun menjadi 240 pada pukul 18.00 Wita. Meski demikian, kualitas udara di wilayah tersebut masih berada pada kategori Sangat Tidak Sehat.