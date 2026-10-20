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Wahyu Wisnu Wardhana
Selasa, 20 Oktober 2026 | 19.43 WIB

Perkuat Sinergi Demi Terwujudnya Kamtibmas, Kapolda Jatim Silaturahmi dengan Para Ulama di Kediri

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono (tiga dari kanan) saat di Kediri. (Istimewa) - Image

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono (tiga dari kanan) saat di Kediri. (Istimewa)

JawaPos.com - Mengawali masa tugasnya sebagai Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono terus memperkuat komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat. Termasuk para ulama dan tokoh pesantren.

Dalam kunjungannya ke Kediri Senin (19/10), Kapolda Jatim bersilaturahmi dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M. Anwar Iskandar di kediamannya di kompleks Pondok Pesantren Al-Amien, Rejomulyo, Kota Kediri.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan dan sinergi antara kepolisian dengan ulama serta lingkungan pesantren. Kedua pihak berusaha bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di Jawa Timur.

Dalam rangkaian agenda tersebut, Irjen Pol Dekananto juga melanjutkan silaturahmi dengan sejumlah tokoh pesantren. Antara lain KH Anwar Mansyur di Pondok Pesantren Lirboyo, KH Nurul Huda Djazuli di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, serta KH Abdurrahman Al Kautsar atau Gus Kautsar.

Pertemuan dengan KH M. Anwar Iskandar menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian silaturahmi tersebut. Komunikasi antara kepolisian dan para ulama diharapkan semakin kuat dalam menjaga stabilitas kamtibmas serta memperkokoh kerukunan di tengah masyarakat.

KH M. Anwar Iskandar menegaskan bahwa menjaga kamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian. Masyarakat, termasuk lingkungan pesantren, juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Editor: Diar Candra
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