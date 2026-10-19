LPP Agro Nusantara Jogja Bawa Misi Sawit Lestari ke Bengkulu, 107 Pekebun Disiapkan Hadapi ISPO

Pelatihan bertema Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) berlangsung di Bengkulu pada 13-18 Oktober 2026. (istimewa)
JawaPos.com - Kiprah lembaga asal Jogjakarta di kancah perkebunan nasional kembali terbukti.
LPP Agro Nusantara, lembaga pendidikan perkebunan terpercaya yang berkedudukan di Jogja, dipercaya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Kementerian Pertanian untuk meng-handle Pelatihan ISPO bagi 107 pekebun sawit swadaya di Provinsi Bengkulu.
Pelatihan bertema Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini berlangsung di Hotel Mercure Bengkulu pada 13-18 Oktober selama enam hari, dengan peserta dari Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Seluma.
Direktur LPP Agro Nusantara, Pranoto Hadi, mengatakan kepercayaan ini adalah amanah untuk membawa praktik baik dari Jogja ke sentra-sentra sawit di luar Jawa.
"Isu produktivitas pekebun swadaya adalah isu nasional. Lahan mereka 40% dari total nasional di 26 provinsi, tapi CPO hanya 30-35%. LPP Agro Nusantara dari Jogja hadir untuk memastikan pemerataan keterampilan budidaya yang baik," tegas Pranoto Hadi.
Acara dibuka Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Hj. Sri Herlin Despita, S.Pt., M.P., bersama Kepala Dinas Pertanian Seluma Arian Sosial, SP, M.Si dan Kepala Dinas Pertanian Mukomuko Hari Mustaman, S.P., M.P.
Rangkaian acara dikemas apik dengan kearifan lokal, mulai dari Tari Pembuka Sekapur Sirih hingga field trip ke PT Mutiara Sawit Seluma, Desa Cugung Langu, Kec. Semidang Alas, Kab. Seluma.
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Bagi Alipin, peserta dari Seluma, fasilitasi oleh LPP dari Jogja memberikan perspektif baru yang lebih sistematis.
Ke depan, LPP Agro Nusantara menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan transfer pengetahuan perkebunan berkelanjutan dari Jogjakarta untuk Indonesia.
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