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Dadang Kurnia
Senin, 19 Oktober 2026 | 21.54 WIB

Karhutla Masih Mebakar Empat Kawasan Pegunungan Jatim, Bromo Terparah

Tim Gabungan melakukan pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. (BNPB) - Image

Tim Gabungan melakukan pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. (BNPB)

JawaPos.com - Musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terus membayangi sejumlah pegunungan di Jawa Timur hingga Senin (19/10).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, titik api terpantau masih menyala di kawasan Gunung Bromo, Gunung Sigiran, Gunung Arjuno-Welirang, hingga pegunungan di wilayah Situbondo.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satriyo Nurseno mengungkapkan, untuk kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Probolinggo, yang bermula dari Bukit Kembang pada Kamis (15/10) kini makin meluas.

"Kondisi saat ini masih terdapat kepulan asap dan api cukup besar. Kendala utama di lapangan adalah kondisi angin yang cukup kencang, sehingga api cepat meluas. Luasan wilayah yang terbakar mencapai 75,37 hektare," ungkap Satriyo, Senin (19/10).

Selain di Bromo yang telah menelan empat korban jiwa, karhutla juga melanda Gunung Sigiran di Kabupaten Mojokerto.

Titik api yang muncul di atas kawasan Surga Cendono sejak pekan lalu belum berhasil dijinakkan akibat topografi medan yang terik dan curam.

Petugas tidak dapat menembus pusat api secara manual, sehingga difokuskan pada pembuatan ilaran atau sekat bakar di area bawah guna membatasi pergerakan api.

"Tidak bisa melakukan upaya pemadaman secara manual dikarenakan lokasi titik api yang sulit dijangkau dan medan yang curam. Tim gabungan akan melanjutkan pemadaman manual yang dapat dijangkau melalui jalur darat serta membuat ilaran dan sekat bakar. Luas yang terbakar dalam pendataan," jelas Satriyo.

Kondisi serupa dialami tim pemadam di kawasan Arjuno-Welirang, khususnya di Gunung Ringgit, Pasuruan. Kebakaran yang berkobar sejak Jumat (16/10) masih menyisakan sejumlah titik hotspot.

Ratusan personel gabungan dari BPBD, Tahura R Soerjo, Perhutani, dan relawan masyarakat masih bersiaga melakukan penyekatan manual di titik-titik yang aman dijangkau.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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