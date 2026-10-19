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Wahyu Wisnu Wardhana, Dadang Kurnia
Senin, 19 Oktober 2026 | 20.00 WIB

Realisasikan Commander Wish, Kapolda Jatim Turun Jalan Urai Kemacetan Surabaya

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eka Purwono (Istimewa) - Image

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eka Purwono (Istimewa)

JawaPos.com - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan pelayanan kepolisian sekaligus memimpin pengaturan arus lalu lintas di titik rawan kemacetan Kota Surabaya pada Senin (19/10).

Tak hanya Kapolda, aksi turun ke jalan ini diikuti secara serentak oleh Wakapolda Jatim, jajaran Pejabat Utama (PJU), hingga personel gabungan Polda Jatim yang disebar di berbagai titik strategis di Kota Pahlawan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, pemantauan arus lalu lintas secara masif ini merupakan bagian dari implementasi Commander Wish Kapolda Jatim demi mengoptimalkan kehadiran polisi di tengah aktivitas masyarakat.

"Commander Wish Bapak Kapolda Jatim menekankan pentingnya kehadiran personel di tengah masyarakat. Salah satunya melalui pelayanan dan pengaturan lalu lintas pada jam-jam sibuk, sehingga kehadiran polisi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya," kata Abast.

Sejumlah jalur arteri dengan tingkat mobilitas kendaraan sangat tinggi menjadi sasaran prioritas penempatan personel.

Beberapa lokasi strategis yang dipantau langsung oleh pimpinan Polda Jatim di antaranya kawasan Jalan Ahmad Yani, Taman Bungkul, Jalan Wonokromo, Jalan Ciliwung, Jalan Jagir, hingga Bundaran CITO Surabaya yang menjadi pintu utama masuk Kota Pahlawan.

Editor: Diar Candra
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