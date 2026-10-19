Pemerintah Pakai 3 Strategi Penanganan Kebakaran Hutan, Mulai Modifikasi Cuaca Sampai Water Bombing

JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan tiga langkah penting untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Tengah. Mulai dari operasi modifikasi cuaca (OMC), uji coba teknologi dry ice, hingga pengerahan helikopter water bombing akan dioptimalkan untuk menekan kebakaran dan dampak kabut asap di Kalteng.

Dikutip dari Radar Kalteng (Jawa Pos Grup) pada Senin (19/10), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pemerintah terus berupaya mengatasi kebakaran hutan ini. “Kalimantan kita memang sedang tidak baik-baik saja. Tantangan kita masih besar. Namun saya juga ingin memastikan bahwa pemerintah tidak cuci tangan, tidak lepas tangan, bahkan sebaliknya hadir semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa api padam,” kata Menhut Raja Juli.

Raja Juli menjelaskan pemerintah mengandalkan tiga strategi utama melalui operasi udara. Pertama, OMC untuk memanfaatkan potensi awan hujan. Kedua, uji coba dry ice sebagai salah satu upaya yang sedang dikembangkan untuk membantu mengatasi persoalan kabut asap. Ketiga, pemadaman menggunakan helikopter water bombing.

Menurut dia, pelaksanaan OMC masih bergantung pada ketersediaan bibit awan yang dapat disemai. Ketika kondisi atmosfer sangat kering, keberadaan awan potensial menjadi terbatas sehingga pelaksanaan operasi tidak selalu dapat dilakukan sesuai harapan.

Karena itu, pemerintah berupaya mengembangkan alternatif melalui teknologi dry ice. Raja Juli mengatakan, pemasok material tersebut telah ditemukan di Kalimantan dan operasi direncanakan dimulai menuju Palangka Raya, dengan sasaran awal membantu memperbaiki jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut.