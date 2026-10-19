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Sabik Aji Taufan
Senin, 19 Oktober 2026 | 18.54 WIB

Alami Kekeringan Ekstrem, 48 Ribu Liter Air Bersih Dikirim untuk Warga Ketapang

Bantuan 48.000 liter air bersih dikirim untuk warga Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. (PKB)

 

JawaPos.com - Bantuan 48.000 liter air bersih dikirim untuk warga Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bantuan ini untuk meringankan warga yang terdampak kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
 
Bantuan ini datang dari Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Air bersih disebar di enam titik, yaitu di kelurahan Sukaharja, Banjar, Mulia Baru, Sukabangun Dalam, Payak Kumang, dan Kauman.
 
Ketua DPC PKB Kabupaten Ketapang, Farhan mengatakan, warga setempat sangat membutuhkan air bersih. Sebab, wilayah tersebut sudah mengalami kekeringan cukup lama.
 
“Kondisi kekeringan di Ketapang ini cukup ekstrem. Sungai sudah mengering, sumber air bersih sangat terbatas, bahkan air yang ada rata-rata sudah terasa asin, kemungkinan akibat intrusi air laut. Ditambah lagi, sudah cukup lama tidak turun hujan,” ujar Farhan, Senin (19/10).
 
 
Air bersih ini berasal dari kabupaten lain dengan jarak 81 kilometer dari Ketapang. Kondisi ini menunjukan bahwa kondisi di Ketapang sudah mengkhawatirkan.
 
“Air bersih yang seharusnya mudah didapat sekarang menjadi barang yang sangat berharga bagi masyarakat. Kami tidak bisa membiarkan warga terus kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena itu, bantuan dari Gus Muhaimin ini kami distribusikan ke enam titik agar bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.
 
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian PKB terhadap masyarakat yang menghadapi dampak langsung kekeringan dan karhutla. Menurutnya, kehadiran partai di tengah masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama ketika warga menghadapi situasi sulit.
 
Ia berharap bantuan air bersih tersebut dapat meringankan beban warga, sekaligus menjadi pengingat pentingnya penanganan kekeringan secara serius dan berkelanjutan.
 
Bantuan ini pun mendapat sambutan besar dari masyarakat. Sebab, air ini sangat dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga.
 
Salah seorang warga penerima manfaat di Kelurahan Banjar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan tersebut. Ia mengatakan, warga setempat telah mengalami kesulitan air akibat tidak turunnya hujan selama hampir empat bulan.
 
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gus Muhaimin atas bantuan air bersih ini kepada kami, warga Kelurahan Banjar. Hampir empat bulan lebih kami tidak mengalami hujan, jadi bantuan ini sangat berarti sekali buat kami,” ungkapnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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