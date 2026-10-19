Sumur Masyarakat Tuntas, BPMA Bidik Pengembangan Potensi Gas Blok Singkil dan Meulaboh

JawaPos.com - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menekankan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Wilayah Kerja (WK) Aceh untuk melibatkan warga lokal dalam kegiatan operasional hulu migas sehingga masyarakat ikut merasakan manfaat.

”Kita mendorong KKKS agar kegiatan operasional memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, melalui keterlibatan tenaga kerja, kontraktor lokal, dan program pemberdayaan tepat sasaran,” kata Kepala BPMA Mawardi Nur dilansir dari Antara.

Mawardi menuturkan, dalam rangka meningkatkan produksi migas, terdapat tiga agenda utama yaitu percepatan pengelolaan sumur minyak masyarakat, lifting migas, serta penguatan peran pelaku usaha lokal dan sumber daya manusia (SDM) Aceh.

”Ketiga agenda ini membutuhkan kerja keras, sehingga Aceh dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi migas nasional,” ujar Mawardi.

Mawardi menambahkan, terkait pengelolaan sumur minyak masyarakat, sebelumnya KKKS di Aceh telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan koperasi/UMKM pengelola sumur minyak rakyat di Aceh terkait pembelian dari hasil produksi minyak rakyat Aceh.

”BPMA terus berkoordinasi dengan SKK Migas untuk mengawal tindak lanjut dari penandatanganan PKS sumur minyak masyarakat di Aceh tersebut,” tegas Mawardi Nur.

BPMA juga terus mendorong percepatan eksplorasi dan pengembangan potensi minyak dan gas bumi di Aceh sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional.

Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui pembahasan bersama Conrad Asia Ltd dalam Workshop Penentuan Status Eksplorasi (PSE) Struktur Meulaboh dan Singkil pada 15–16 Oktober 2026 di Jakarta.