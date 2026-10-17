Klinik hingga Teknologi Digital, Peluang Usaha Dokter Hewan Dinilai Masih Luas

Ilustrasi seorang dokter hewan mengecek kondisi seekor anjing agar tidak terkena virus rabies (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Pengembangan usaha di sektor veteriner dinilai dapat membuka peluang kerja baru sekaligus memperluas peran dokter hewan dalam industri kesehatan hewan.
Ketua PDHI Cabang Jawa Barat V, drh. Mirjawal mengusulkan penguatan Unit Pengembangan Nonteritorial (UPNT) untuk mendukung pengembangan bisnis anggota. Menurutnya, ekosistem veteriner mencakup berbagai bidang, mulai dari klinik dan rumah sakit hewan, farmasi veteriner, alat kesehatan, pakan, laboratorium, hingga peternakan, teknologi digital, serta produk dan layanan kesehatan hewan.
“Dokter hewan yang terlibat dalam ekosistem tersebut tidak hanya berperan sebagai tenaga profesional, tetapi juga dapat menjadi pengusaha, pemimpin perusahaan, pengembang teknologi, investor, dan inovator,” kata Calon Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) periode 2026–2030 itu dalam keterangan tertulisnya.
Pendampingan bisnis, menurut gagasan tersebut, perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan usaha. Dokter hewan yang baru merintis dapat memperoleh dukungan untuk menyusun model bisnis, mengidentifikasi kebutuhan pasar, dan merencanakan sumber daya. Sementara itu, usaha yang telah berjalan membutuhkan penguatan dalam pengelolaan keuangan, mutu layanan, kepemimpinan, manajemen risiko, dan ekspansi bisnis.
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Menurutnya, pengembangan inovasi juga dapat dilakukan melalui kolaborasi antara praktisi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pelaku usaha. Kerja sama tersebut berpotensi menghasilkan perbaikan proses layanan, pemanfaatan teknologi, serta produk yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan hewan.
Selain pendampingan dan inovasi, penguatan jejaring diharapkan menghasilkan kerja sama yang konkret, mulai dari pengembangan layanan hingga pembukaan kesempatan kerja. Bagi dokter hewan yang berada pada tahap awal karier, kemitraan dengan pelaku industri juga dapat memperluas akses terhadap pengalaman dan pengembangan profesional.
Pelaksanaan program dapat dievaluasi melalui penerapan rencana bisnis, peningkatan pengelolaan dan mutu layanan, kemitraan yang terealisasi, serta jumlah kesempatan kerja yang tercipta. Evaluasi tersebut diperlukan agar program pengembangan usaha memberikan manfaat yang terukur bagi anggota.
Mirjawal menegaskan bahwa pengembangan bisnis veteriner harus tetap berlandaskan etika profesi, perlindungan konsumen, kesejahteraan hewan, dan tata kelola usaha yang bertanggung jawab. Ia juga menilai pengembangan wadah organisasi perlu diawali dengan pemetaan kebutuhan anggota dan kapasitas yang telah tersedia, termasuk mempertimbangkan penguatan atau perluasan mandat unit organisasi yang sudah ada.
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