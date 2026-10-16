Perbaikan Infrastruktur Pasca Banjir Padang Dikebut, Kementerian PU Penuhi Kebutuhan Warga

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyalurkan air bersih untuk warga korban banjir di Kota Padang, Sumatera Barat. (Kementerian PU)

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat perbaikan fasilitas umum dan pembersihan permukiman pasca banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat. Selain itu, suplai air bersih juga diperbanyak.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, penanganan pasca bencana akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Lalu diiringi dengan perbaikan infrastruktur.

“Saya telah instruksikan rekan-rekan PU melalui balai terus mendukung pembersihan kawasan terdampak dan memastikan kebutuhan penanganan di lapangan dapat dipenuhi,” kata Dody, Jumat (16/10).

Kementerian telah melakukan survei di 32 titik. Petugas memetakan prioritas penanganan darurat dan kerusakan yang ditimbulkan.

Tercatat 4 masjid, enam mushalla, dan satu puskesmas pembantu (pustu) terdampak banjir bandang. Sementara itu, tidak ditemukan dampak pada lima puskesmas maupun rumah sakit yang disurvei.

Penanganan difokuskan pada pembersihan fasilitas ibadah dan layanan kesehatan agar dapat kembali dimanfaatkan masyarakat. Sejumlah fasilitas yang telah rampung dibersihkan meliputi Masjid Babbusalam, Masjid Taqwa Guo, Masjid Nurul Anhar, Mushalla Al-Hikmah, Mushalla Ar-Ridwan, dan Mushalla Jabal Nur, serta Pustu Gurun Laweh.

Pembersihan juga dilakukan di kawasan permukiman, seperti di Kampung Tanjung, Kampung Guo, hingga kawasan perumahan Lumin Park. Selain petugas pemerintah, pembersihan dilakukan bersama warga setempat.etempat.

“Jadi kami melaksanakan penanganan sarana dan prasarana peribadatan, kesehatan, dan juga pembersihan kawasan permukiman. Alhamdulillah dengan penanganan yang kita lakukan sama-sama ini, beberapa sarana dan prasarana sudah mulai digunakan meskipun secara bertahap,” imbuhnya.

Selain perbaikan fasilitas, Kementerian PU juga menyuplai air bersih. Hingga 14 Oktober 2026, sebanyak lima unit mobil tangki air (MTA) telah dikerahkan untuk mendukung distribusi air bersih ke sejumlah titik layanan.

Distribusi air bersih menjangkau Perumnas Belimbing dengan cakupan 220 sambungan rumah (SR), Perum Karya REI sebanyak 35 SR, kawasan permukiman Kuranji dan sekitarnya sebanyak 350 SR, serta Perumahan Griya Sawah sebanyak 125 SR. Pelayanan juga dilakukan di Kantor Lantamal dan Panti Grahita Bukalam.

Volume air bersih yang disalurkan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Pada 11 Oktober 2026, distribusi tercatat sebesar 20.000 liter, kemudian meningkat menjadi 35.000 liter pada 12 Oktober, 50.000 liter pada 13 Oktober, dan 65.000 liter pada 14 Oktober 2026. Dengan demikian, total pasokan air bersih selama empat hari mencapai 170.000 liter.