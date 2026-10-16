Peringatan Adanya Angin Kencang di Jatim Meluas, Kecepatannya Tembus 46 Kilometer/Jam

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memberikan perhatian khusus pada peningkatan kecepatan angin yang melanda sejumlah daerah di Jawa Timur pada Jumat (16/10).

Hembusan angin kencang dengan kecepatan melampaui 40 kilometer per jam diperkirakan bakal menerjang sejumlah kabupaten atau kota Jawa Timur.

Jombang dan Situbondo menjadi dua kabupaten yang harus meningkatkan kewaspadaan. Data BMKG menunjukkan kecepatan angin di sana mencapai 46,3 kilometer per jam dengan arah angin masing-masing bertiup dari arah barat daya dan tenggara.

Kemudian disusul Kota Probolinggo dengan kecepatan angin tercatat 45,9 kilometer per jam dari arah Tenggara. Dan Blitar dengan kecepatan angin mencapai 44,7 kilometer per jam dari arah tenggara.