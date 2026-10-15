Kasus Kekerasan Daycare Little Aresha Jogja, Kepsek Dituntut 10 Tahun Penjara

JawaPos.com - Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Anita Palupy Indahsari, terdakwa kasus kekerasan terhadap anak dituntut 10 tahun penjara. Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jogja, Kamis (15/10).

JPU Kejaksaan Negeri Jogja menilai Anita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Dalam dakwaan tersebut, Anita disebut menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin resmi, mempromosikan jasa melawan hukum, serta menempatkan dan membiarkan puluhan anak dalam situasi penelantaran dan kekerasan secara berlanjut.

Anita disebut melanggar tiga pasal.

Pertama, Pasal 71 juncto Pasal 62 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Lampiran I Nomor 35 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kedua, Pasal 9 Ayat 1 huruf e juncto Pasal 62 Ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Lampiran I Nomor 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Ketiga, Pasal kesatu Pasal 77B juncto Pasal 76B UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 126 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Lampiran I Nomor 111 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Serta Pasal 80 Ayat (1) juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 126 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Lampiran I Nomor 111 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.