Penerapan PM-AAS di Sukabumi Panen, Produktivitas Padi Tembus 11,2 Ton per Hektare

JawaPos.com – Penerapan Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS) dalam pengembangan tanaman padi di Desa Mekarmukti, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menunjukkan hasil yang menjanjikan. Pada panen perdana di lahan demonstrasi seluas 2.800 m², hasil pengukuran ubinan tertinggi mencatat produktivitas padi setara 11,2 ton per hektare.

Panen yang dilaksanakan pada 15 Oktober 2026 merupakan tanaman umur 102 hari setelah sebar (HSS) dengan metode tanam benih langsung (tabela). Pengukuran produktivitas dilakukan menggunakan metode ubinan oleh BPS melalui dua sampel.

Hasil pengukuran menunjukkan berat gabah masing-masing sebesar 7 kg dan 6,4 kg, yang dikonversi menjadi produktivitas sekitar 11,2 ton dan 10,24 ton per hektare. Dengan demikian, produktivitas rata-rata dari kedua sampel mencapai 10,72 ton per hektare.

Capaian tersebut menjadi indikator awal yang positif bagi penerapan PM-AAS di wilayah Sukabumi. Meski demikian, evaluasi teknis tetap diperlukan untuk memastikan konsistensi hasil dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan produktivitas pada musim tanam berikutnya.

Selain penerapan teknologi budidaya, pemilihan varietas yang sesuai dengan kondisi agroekosistem setempat juga menjadi faktor penting dalam mendukung hasil panen yang optimal.

Dalam pelaksanaannya, budidaya PM-AAS diawali dengan perendaman benih dan dilanjutkan dengan penyemaian secara manual. Pemupukan dilakukan sebanyak tiga kali, yakni pada umur 7, 30, dan 45 hari setelah tanam (HST), menggunakan pupuk NPK dan urea. Pengendalian gulma dilakukan melalui aplikasi herbisida pada empat hari setelah tanam, sedangkan pemberian silika dilakukan sebanyak dua kali untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

Aang, perwakilan Kelompok Tani Rancasalak, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan Kementerian Pertanian melalui PVTPP. Kelompok tani yang beranggotakan 35 orang tersebut berharap penerapan PM-AAS dapat terus dikembangkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak petani di wilayah sekitar.

Hasil uji coba tersebut diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi kelompok tani lainnya, dengan mengedepankan evaluasi berkelanjutan, penyesuaian teknologi terhadap kondisi setempat, serta penguatan pendampingan kepada petani.

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) turut menjadi perhatian. Pada pertanaman tersebut ditemukan serangan hama penggerek batang, tikus, dan burung. Oleh karena itu, pemantauan rutin serta penerapan pengendalian OPT secara tepat dan terpadu diperlukan untuk menekan kehilangan hasil pada musim tanam berikutnya.