DPRD Kalteng Belum Terima Laporan Penggunaan Anggaran Karhutla Rp 107 Miliar Tahun 2026

JawaPos.com - DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengaku belum menerima laporan terperinci mengenai penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diproyeksikan mencapai Rp 107 miliar pada 2026.

Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi meminta pemerintah provinsi memberikan kejelasan mengenai pemanfaatan anggaran tersebut.

"Kita pun belum dapat laporan Rp 107 miliar ini digunakan untuk belanja modal seperti mesin, unit, dan sebagainya, beberapa, belum ada laporan ke kita termasuk untuk konsumsi dan honor (relawan), belum ada laporannya,” katanya seperti dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Grup), Kamis (15/10).

Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar penggunaan dana penanganan karhutla dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

Junaidi menjelaskan, anggaran Rp 107 miliar berasal dari tiga sumber pembiayaan. Sebanyak Rp 27 miliar bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD murni, Rp 40 miliar dari bantuan pemerintah pusat, dan tambahan Rp 40 miliar melalui APBD Perubahan.

Menurut Junaidi, laporan tersebut penting untuk memastikan kebutuhan penanganan karhutla telah terpenuhi.

Pengadaan mesin dan kendaraan operasional hingga konsumsi serta honor relawan menjadi sejumlah hal yang perlu diperjelas dalam penggunaan anggaran.

Pembahasan evaluasi secara formal dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang melalui rapat bersama. Namun, Junaidi berharap pemerintah provinsi dapat menyampaikan laporan awal sebelum agenda evaluasi tersebut dilaksanakan.

Ia menilai, laporan menjelang akhir 2026 dapat memberikan gambaran mengenai realisasi belanja dan pemanfaatan anggaran penanganan karhutla.