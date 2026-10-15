Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.25 WIB

DPRD Kalteng Belum Terima Laporan Penggunaan Anggaran Karhutla Rp 107 Miliar Tahun 2026

Penyelamatan satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). - Image

Penyelamatan satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

JawaPos.com - DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengaku belum menerima laporan terperinci mengenai penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diproyeksikan mencapai Rp 107 miliar pada 2026.

Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi meminta pemerintah provinsi memberikan kejelasan mengenai pemanfaatan anggaran tersebut.

"Kita pun belum dapat laporan Rp 107 miliar ini digunakan untuk belanja modal seperti mesin, unit, dan sebagainya, beberapa, belum ada laporan ke kita termasuk untuk konsumsi dan honor (relawan), belum ada laporannya,” katanya seperti dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Grup), Kamis (15/10).

Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar penggunaan dana penanganan karhutla dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

Junaidi menjelaskan, anggaran Rp 107 miliar berasal dari tiga sumber pembiayaan. Sebanyak Rp 27 miliar bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD murni, Rp 40 miliar dari bantuan pemerintah pusat, dan tambahan Rp 40 miliar melalui APBD Perubahan.

Menurut Junaidi, laporan tersebut penting untuk memastikan kebutuhan penanganan karhutla telah terpenuhi.

Pengadaan mesin dan kendaraan operasional hingga konsumsi serta honor relawan menjadi sejumlah hal yang perlu diperjelas dalam penggunaan anggaran.

Pembahasan evaluasi secara formal dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang melalui rapat bersama. Namun, Junaidi berharap pemerintah provinsi dapat menyampaikan laporan awal sebelum agenda evaluasi tersebut dilaksanakan.

Ia menilai, laporan menjelang akhir 2026 dapat memberikan gambaran mengenai realisasi belanja dan pemanfaatan anggaran penanganan karhutla.

Dengan begitu, DPRD dapat mengetahui sejauh mana dana yang disiapkan telah digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di wilayah Kalteng.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Karhutla di Kalteng dan Sumsel Masih Parah, BNPB Terus Lakukan Pemadaman Bersama Tim Gabungan - Image
Nasional

Karhutla di Kalteng dan Sumsel Masih Parah, BNPB Terus Lakukan Pemadaman Bersama Tim Gabungan

Kamis, 15 Oktober 2026 | 05.14 WIB

Kualitas Udara Berbahaya, Kemenkes Sarankan PJJ di Wilayah Karhutla - Image
Kesehatan

Kualitas Udara Berbahaya, Kemenkes Sarankan PJJ di Wilayah Karhutla

Kamis, 15 Oktober 2026 | 03.24 WIB

Kemenhut Luruskan Laporan BNPB soal Karhutla 600 Hektare ke Prabowo - Image
Nasional

Kemenhut Luruskan Laporan BNPB soal Karhutla 600 Hektare ke Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 02.44 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore