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Sabik Aji Taufan
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.07 WIB

Penuhi Kebutuhan Dasar Warga, Kementerian PU Pulihkan Layanan Air Minum Pasca Banjir Padang

Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pasca banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat. (Kementerian PU)

 

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan pemulihan terhadap sejumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pasca banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Langkah ini untuk memastikan semua kebutuhan dasar warga terpenuhi.
 
Pengerjaan dilakukan oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat. Diharapkan fungsi infrastruktur bisa segera pulih usai dilanda bencana.
 
Adapun kerusakan ini tercatat menimpa SPAM Guo Kuranji, SPAM Palukahan, dan SPAM Gunung Pangilun. 
 
Pada SPAM Guo Kuranji, banjir menyebabkan kerusakan hingga jebolnya bangunan intake serta terputusnya beberapa jaringan pipa transmisi. Sementara itu, bangunan intake SPAM Palukahan tertutup material banjir. Adapun pada SPAM Gunung Pangilun, pekerjaan pembangunan prasedimen mengalami kendala akibat area pekerjaan yang terendam air.
 
“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo, Rabu (14/10).
 
 
Dari sejumlah infrastruktur yang terdampak, SPAM Guo Kuranji menjadi salah satu prioritas penanganan mengingat perannya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat. SPAM ini memiliki kapasitas produksi sebesar 80 liter per detik dan melayani sekitar 10.000 sambungan rumah (SR). 
 
Kerusakan yang terjadi berpotensi mengganggu kontinuitas pelayanan air minum bagi masyarakat yang bergantung pada sistem tersebut.
 
Meski begitu, pemulihan ini menemui kendala karena SPAM Guo Kuranji juga terdampak bencana pada November 2025 lalu. Saat dilanda banjir terbaru, infrastruktur ini masih dalam tahap perbaikan.
 
Dengan datangnya bencana terbaru membuat infrastruktur di sana rusak lebih parah. Sehingga membutuhkan penanganan lanjutan.
 
Menyikapi kondisi tersebut, BPBPK Sumatera Barat memprioritaskan penanganan sementara guna mempercepat pemulihan layanan air minum bagi masyarakat, sebelum pekerjaan konstruksi permanen dilanjutkan sesuai dengan kondisi lapangan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan dampak gangguan layanan sekaligus mendukung percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana.
 
Pekerjaan perbaikan intake SPAM Guo Kuranji meliputi perbaikan bangunan intake, mercu bendung, serta sayap intake dan mercu. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan tingkat kerusakan, kondisi lapangan, serta kebutuhan pemulihan fungsi infrastruktur agar sistem dapat kembali beroperasi dan mendukung pelayanan air minum secara optimal.
 

Editor: Sabik Aji Taufan
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