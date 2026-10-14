Ratusan Karya Bersaing di Festival Film Santri 2026, Sineas Yaman, Iran dan Mesir Pun Berpartisipasi

JawaPos.com - Perhelatan Festival Film Santri (FFS) 2026 kembali hadir menyapa para pecinta sinema dan kalangan pesantren. Memasuki tahun pelaksanaan kedua, ajang ini mencatatkan lonjakan partisipasi peserta yang cukup signifikan. Peserta yang mengirimkan karya, tidak hanya hadir dari dalam negeri, film maker asal manca negara pun ikut mengirimkan karyanya.

Malam puncak penganugerahan dan pemutaran film-film terbaik FFS 2026 dijadwalkan berlangsung pada 12-13 November mendatang di Taman Budaya Jawa Timur Cak Durasim, Surabaya.

Pada Rabu (14/10), perwakilan FFS melakukan media visit di Kantor JawaPos.com Surabaya. Rombongan FFC ini diterima oleh Wakil Pemimpin Redaksi JawaPos.com Suprianto.

Direktur Festival Agus Samsuri mengatakan festival tahun ini sukses menjaring sekitar 195 film dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu ada juga karya sineas asal Iran dan Mesir.

"Sebenarnya ada lagi satu karya peserta asal Yaman, cuma dia memang tinggal di Indonesia," kata Agus Samsuri di Kantor JawaPos.com Surabaya. Agus mengungkapkan FFS ini didirikan sebagai sarana silaturahmi antarpesantren sekaligus ruang bagi para santri untuk menarasikan cerita dan kehidupan mereka sendiri melalui media audio-visual.

"Syukur-syukur ke depan dengan adanya ekosistem ini kita bisa memperkuat jaringan dan melahirkan para sineas berbasis pesantren," ujar Agus.

Manager Festival Muhammad Bisri Musthafa menambahkan, jumlah submisi film tahun ini naik pesat dibanding gelaran tahun lalu yang hanya mencatatkan 125 karya. Selain lonjakan kuantitas sebanyak 70 film, komposisi partisipan tahun ini juga didominasi oleh kalangan pesantren.

"Tahun ini ada 195 film yang kirim. Komposisinya 60 persen dari kategori pesantren dan pelajar, sedangkan 40 persen dari kategori umum. Ada sekitar 97 pesantren yang mengirimkan karyanya, tersebar di 12 provinsi di Indonesia dan terbanyak dari Jawa Timur," terang Bisri.