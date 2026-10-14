Putri Citra Indonesia ke-40 Digelar di Sleman, Thami Atwa Arfianti Raih Gelar Juara Umum

Pemilihan Putri Citra Indonesia Tingkat Nasional ke-40 Tahun 2026 di Yogyakarta (Istimewa)
JawaPos.com – Pemilihan Putri Citra Indonesia Tingkat Nasional ke-40 Tahun 2026 sukses diselenggarakan di Museum Anaia dan Alisha, Hargobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengusung tema ‘Pesona Perempuan Indonesia Berkarakter, Berkarya dan Menginspirasi’ ajang ini menegaskan pesona perempuan tidak hanya dinilai dari penampilan, tetapi juga karakter, kecerdasan, integritas, dan kontribusinya bagi masyarakat.
Rangkaian kegiatan berlangsung pada 4–7 Oktober lalu dan Grand Final digelar pada Selasa (6/10). Kegiatan yang diprakarsai Yayasan Argadia Citra Indonesia ini menjadi momentum empat dekade perjalanan Putri Citra Indonesia dalam mendorong potensi dan prestasi perempuan Indonesia.
Puncak acara berlangsung dramatis saat Thami Atwa Arfianti dari Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil meraih gelar Juara Umum Putri Citra Indonesia 2026. Kemenangan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi tuan rumah yang dipercaya menyelenggarakan ajang nasional tahun ini.
Sementara itu, gelar Juara 1 diraih Alvina Mahajaya Putri K. Hedo dari Jawa Timur, disusul Brigitta Alicia Bupu Alfons dari Jawa Tengah sebagai Juara 2, dan Melisa Ratulagi Anderi dari Papua Barat sebagai Juara 3.
Suasana semakin emosional saat Joaquin Aileen, Putri Citra Indonesia 2025, tampil dalam prosesi pergantian mahkota kepada penerusnya. Momen tersebut menjadi simbol keberlanjutan perjalanan Putri Citra Indonesia dalam melahirkan perempuan-perempuan yang berkarakter, berkarya, dan menginspirasi.
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa hadir bersama istri dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Danang menyampaikan kebanggaan Kabupaten Sleman yang dipercaya menjadi tuan rumah ajang berskala nasional tersebut.
Dia berharap penyelenggaraan Putri Citra Indonesia dapat menjadi wadah untuk melahirkan generasi perempuan yang berprestasi, berbudaya, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
“Pemilihan Putri Citra Indonesia bukan sekadar kompetisi fisik, melainkan panggung pembuktian bahwa perempuan Indonesia adalah pilar peradaban yang memegang teguh akar budaya di tengah arus modernisasi,” ungkap Danang.
Dia juga mengingatkan para finalis untuk menjunjung tinggi etika dan kesantunan melalui filosofi Jawa, “Ajining diri gumantung ing lathi, ajining raga gumantung ing busana.” Filosofi tersebut menekankan pentingnya menjaga tutur kata, perilaku, dan kepribadian.
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