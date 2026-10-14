Revitalisasi SMP Negeri 1 Blangkejeren Gayo Lues Pascabencana Hampir Rampung

Kepala Bidang Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, Salid Sala.

JawaPos.com - Revitalisasi SMP Negeri 1 Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, untuk memulihkan fasilitas belajar yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025 telah mencapai 98 persen. Pekerjaan yang dimulai pada Agustus 2026 itu kini tinggal menunggu kedatangan mebel sekolah sebelum seluruh fasilitas dapat digunakan secara optimal.

Kepala Bidang Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues Salid Sala mengatakan, revitalisasi tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memulihkan fasilitas pendidikan pascabencana.

“Pembangunannya mulai Agustus tahun ini dan sekarang sudah 98 persen. Tinggal mebel yang belum masuk,” ujar Salid saat meninjau lingkungan sekolah pada Minggu (11/10/2026).

Sebelum direvitalisasi, sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan akibat bencana. Tembok pembatas di belakang sekolah roboh hingga menimpa ruang kelas, sementara hujan deras menyebabkan atap sejumlah ruangan bocor dan plafon rusak.

“Tinggi pagar yang roboh itu setinggi atap sekolah. Juga ruangan kelas yang lain pada saat curah hujan yang tinggi mengalami atap yang bocor kemudian sehingga mengakibatkan plafon-plafon tidak layak menjadi tempat belajar,” kata Salid.

Revitalisasi dengan anggaran sekitar Rp 2,9 miliar itu mencakup perbaikan sembilan ruang kelas, satu tempat ibadah, satu toilet, dan satu perpustakaan. Pekerjaan juga meliputi rehabilitasi satu rumah dinas guru.

Selain memperbaiki kerusakan, penyesuaian dilakukan pada ketinggian bangunan. Tinggi bangunan ditambah dari sekitar 3,70 meter menjadi 4 meter melalui penyambungan tiang dan dinding tanpa meninggikan fondasi.

Selama pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar bagi 244 siswa tetap berjalan dengan pengaturan jadwal. Sekolah menerapkan sistem sif agar proses pembelajaran tidak terganggu oleh pekerjaan revitalisasi.

“Selama proses pembangunan, kepala sekolah biasanya menganjurkan sistem sif. Ada yang masuk siang, ada yang masuk pagi. Yang jelas, proses belajar-mengajar tidak boleh terganggu dengan adanya pembangunan,” ujar Salid.

Penggunaan seluruh ruang yang telah diperbaiki masih menunggu kedatangan mebel sekolah. Fasilitas tersebut ditargetkan dapat digunakan secara normal pada semester berikutnya.

“Yang pasti semester depan seluruhnya akan belajar di tempat yang sudah diperbaiki. Kami yakin siswa juga akan lebih bersemangat lagi melihat kondisi sekolah yang menjadi lebih baik,” katanya.