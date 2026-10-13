Rumah Tersangka Video Penistaan Alquran di Bondowoso Nyaris Digeruduk Massa

JawaPos.com - Beredarnya video pelecehan Alquran oleh seorang pemuda di Kabupaten Bondowoso sempat memicu kemarahan warga dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam setempat.

Massa bahkan sempat berniat menggeruduk rumah AS (24), warga Desa Trotosari, Kecamatan Tlogosari, pelaku pelecehan dalam video tersebut.

Video pelecehan berdurasi sekitar satu menit tersebut menyebar cepat di berbagai grup WhatsApp dan media sosial hingga menyulut emosi warga.

Untuk mencegah aksi main hakim sendiri, ratusan warga beserta elemen Ormas Islam sempat berkumpul dan berkonsolidasi di Mapolsek Tlogosari pada Minggu (11/10) malam.

Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Tlogosari, Erfan menjelaskan, langkah itu bertujuan untuk meredam amarah masyarakat agar situasi tidak pecah menjadi konflik terbuka.

Ia mengungkapkan, saat itu, sejumlah perwakilan dari Ansor-NU, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kantor Urusan Agama (KUA), hingga elemen Ormas lainnya hadir langsung untuk mengawal proses penanganan perkara oleh pihak kepolisian.

"Pokoknya harus diproses secara hukum. Kalau teman-teman yang bergerak, ya hancur. Banyak yang mau menggeruduk, tapi diminta menahan diri di Polsek," tegas Erfan.

Pihaknya mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku sesuai regulasi yang berlaku agar memberikan efek jera sekaligus menenangkan gejolak di tengah masyarakat.

Ketua MUI Bondowoso, KH Djunaidi Mu’thi, mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan umat Islam di Bondowoso agar tidak mudah terprovokasi oleh konten video yang beredar.

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