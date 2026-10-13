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Dadang Kurnia
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.53 WIB

Polres Bondowoso Tangkap Pembuat Video Penistaan Agama, Ngaku Diiming-imingi Rp1 Juta

Ilustrasi penangkapan. (Foto: Kolase PMJ News) - Image

Ilustrasi penangkapan. (Foto: Kolase PMJ News)

JawaPos.com - Polres Bondowoso meringkus pelaku dugaan penistaan agama yang sempat viral dan meresahkan masyarakat di media sosial.

Dalam waktu kurang dari 12 jam, Satreskrim Polres Bondowoso berhasil mencokok tersangka berinisial AS (24), warga Desa Trotosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, AS secara sengaja menempelkan kitab suci Al-Quran ke area alat vital dan pantatnya.

Kejadian tidak senonoh yang memicu kemarahan publik tersebut langsung direspons dengan melaporkan yang bersangkutan ke polisi.

Wakapolres Bondowoso, Kompol I Gede Suartika membenarkan penangkapan tersangka yang berpatokan pada Laporan Polisi LP/B/333/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026 tersebut.

"Polres Bondowoso melaksanakan konferensi pers terhadap satu perkara yang viral di masyarakat, yaitu menyiarkan dan menyebarluaskan konten melalui media elektronik yang berisi penistaan agama. Kurang dari 12 jam, Polres Bondowoso berhasil mengamankan pelaku berinisial AS berumur 24 tahun," ujarnya, Selasa (13/10).

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan tersangka dalam memproduksi video kontroversial tersebut.

Barang bukti yang disita meliputi satu unit smartphone berisi rekaman video, kain sprei, hingga celana dalam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku merekam aksi tidak terpuji itu secara mandiri menggunakan ponsel miliknya.

Namun, saat diinterogasi, AS berdalih membuat konten penistaan agama tersebut karena tergiur imbalan uang dari orang yang tidak dikenal.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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