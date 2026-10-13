Kopdes Merah Putih Jadi Pusat Kegiatan Ekonomi, Buka Akses Pasar Produk Lokal Papua

Ilustrasi Kopdes Merah Putih. (Istimewa)
JawaPos.com - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) didorong menjadi penghubung antara produk lokal dan pasar yang lebih luas.
Melalui koperasi, hasil pertanian dan perikanan masyarakat dapat dihimpun, dikelola, serta dipasarkan secara lebih terorganisasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, operasional koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP) berjalan baik.
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”Sekarang sudah berjalan dengan baik. Sekarang ya, penempatan manajer-manajer sudah,” ujar Zulhas dilansir dari Antara.
Zulhas menyampaikan jumlah kopdes yang dipersiapkan untuk para manajer koperasi tersebut berkisar 28 ribu koperasi.
Zulkifli Hasan juga menjelaskan, koperasi ini dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan mendukung distribusi kebutuhan pokok, penyediaan sarana produksi, dan pemasaran hasil usaha warga.
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Menurut dia, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih termasuk di Papua diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari penyaluran kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian hingga penampungan serta pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
”Dengan begitu, potensi lokal dapat dikembangkan dan masyarakat memperoleh akses pasar yang lebih luas,” ujar Zulkifli Hasan.
Di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kopdes Merah Putih Limau Asri Timur di kawasan SP 5 diarahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
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