Kerahkan Pompa dan Excavator Tangani Banjir Padang, Menteri PU Minimalkan Dampak ke Permukiman

Pengerahan pompa untuk penanganan banjir di wilayah Kota Padang, Sumatera Barat. (Kementerian PU)

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang mengerahlan pompa dan excavator untuk penanganan banjir di Kota Padang, Sumatera Barat. Penangana cepat dan terukur dibutuhkan untuk meminimalkan dampak ke permukiman warga.

Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur pada Sabtu (10/10) lalu membuat peningkatan debit sungai secara signifikan hingga mengakibatkan tanggul jebol. Air pun membanjiri permukiman warga.

Kemenerian PU mencatat setidaknya 200 unit rumah di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, serta Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara terdampak. Sejauh ini tidak ada korban jiwa.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, langkah tanggap darurat dilakukan jajarannya untuk menangani kondisi ini. Kementerian juga berusaha mencari solusi untuk penanganan secara permanen agar bencana tidak terulang.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi,” ujar Dody, Senin (12/10).

Langkah tanggap darurat yang dilakukan yakni pemantauan kondisi lapangan, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta melaksanakan pendataan dan inventarisasi penyebab maupun dampak banjir. BWS Sumatera V Padang juga menurunkan satu unit mobile flood pump atau pompa banjir bergerak di Kelurahan Ulak Karang Utara serta melakukan mobilisasi dan pengoperasian 1 Unit Crawler Excavator ke Lubuk Minturun untuk mendukung penanganan genangan.

Dalam penanganan secara permanen, Sungai Batang Air Dingin sudah masuk ke dalam rencana induk penanganan tahun 2026. Penanganan tersebut meliputi pembangunan check dam atau bangunan pengendali sedimen, pembangunan tanggul, serta normalisasi sungai.

Upaya penanganan permanen ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengendalian aliran sungai, memperkuat perlindungan kawasan permukiman, serta mengurangi potensi banjir yang berulang ketika terjadi hujan berintensitas tinggi.

Saat ini petugas di lapangan masih disiagakan untuk memantau kondisi setiap waktu. Sehingga, penanganan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Melalui langkah tanggap darurat dan penyiapan infrastruktur pengendalian banjir secara berkelanjutan, Kementerian PU berkomitmen mendukung perlindungan masyarakat serta meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana hidrometeorologi.