Keseruan Acara The Bento Boo di Savana Hotel & Convention Malang Lewat Seni Menghias Bekal

JawaPos.com – Savana Hotel & Convention Malang menghadirkan suasana perayaan Halloween yang berbeda melalui gelaran The Bento Boo di Ganesha Meeting Room pada Minggu (11/10/2026). Sebanyak 30 anak berusia 3–10 tahun diajak berkreasi menghias bekal makanan bersama orang tua, sekaligus mengasah kreativitas dan mempererat kebersamaan keluarga.

Para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Malang, mulai dari playgroup, taman kanak-kanak (TK), hingga sekolah dasar (SD). Perlombaan dibagi menjadi dua kelompok umur, yakni Kategori A untuk usia 3–6 tahun dan Kategori B untuk usia 7–10 tahun. Sebelum berlomba, anak-anak mengikuti aktivitas face painting dari tim Savana Hotel yang melukis wajah dan tangan mereka dengan aneka karakter.

Rangkaian acara diawali dengan registrasi peserta sejak pukul 07.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan permainan interaktif, penampilan spesial dari Kidzoona, serta edukasi mengenai tumbuh kembang anak oleh dr. Ayunda Almi Randani dari Rumah Sakit Hermina. Sesi edukasi tersebut disambut antusias melalui tanya jawab bersama orang tua.

Asisten Director of Sales Marketing Savana Hotel & Convention Malang Dewi Melani menyambut kehadiran keluarga peserta sekaligus menegaskan komitmen hotel dalam menghadirkan pengalaman berharga bagi para tamu. "Kami sangat mengapresiasi antusiasme puluhan keluarga yang hadir sejak pagi hari. Terima kasih kepada seluruh peserta dan dukungan luar biasa dari para sponsor yang bersama-sama menyukseskan gelaran The Bento Boo ini." kata Dewi Melani.

The Bento Boo dirancang sebagai wadah interaksi positif agar orang tua terlibat langsung dalam proses tumbuh kembang dan kreativitas anak. Tema Halloween dipilih karena identik dengan perayaan pada Oktober, kemudian dikemas secara edukatif melalui kreasi bekal makanan penuh warna. Selama 45 menit perlombaan, anak-anak bersama pendamping menyusun aneka bahan makanan ke dalam bento box, mulai dari chicken nugget, karage, sosis, hingga produk olahan beku yang disiapkan Ben Farm.

Setelah perlombaan, peserta dapat berfoto di photobooth Popixel Studio, mengunjungi gerai Ben Farm, serta mengikuti permainan berhadiah. Kemeriahan berlanjut dengan Pinata Time menggunakan maskot jerapah berisi aneka bingkisan, sebelum pengumuman pemenang lomba menghias bekal dan kostum terbaik. Untuk Kategori A, Juara 1 diraih Adik Joana dan Juara 2 oleh Adik Xandy. Sementara itu, Kategori B dimenangkan Adik Ibrahimovick dan Adik Syakila, sedangkan penghargaan Best Costume diberikan kepada Adik Kleoni dan Adik Akmal.

Digital Marketing Savana Hotel & Convention Malang Clarissa Desyanta menyampaikan, juara pertama masing-masing kategori mendapatkan uang tunai Rp 300 ribu, sedangkan juara kedua memperoleh Rp 200 ribu. Para pemenang juga menerima sertifikat, voucher, produk frozen food, dan goodie bag sponsor. Adapun pemenang kostum terbaik mendapatkan uang tunai Rp 100 ribu beserta bingkisan. Dengan biaya pendaftaran Rp 60 ribu, peserta juga memperoleh perlengkapan lomba, bahan makanan dari Ben Farm, serta berbagai voucher dan bingkisan.

Penyelenggaraan acara ini didukung kolaborasi sejumlah mitra, di antaranya Savorya melalui produk roti dan minuman, Kidzoona dengan voucer diskon hingga 70 persen, Miracle Clinic melalui voucer perawatan wajah untuk para ibu, Prodia, Global Art, English First, serta Popixel Studio. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan kegiatan keluarga yang memadukan hiburan, kreativitas, dan edukasi.

Clarissa menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra, peserta, dan media yang mendukung acara tersebut. "Keberhasilan acara ini tentu tidak lepas dari kolaborasi solid bersama para mitra. Kami berterima kasih kepada seluruh sponsorship, para peserta yang luar biasa kreatif, serta rekan media partner yang telah mengawal jalannya event hari ini dari awal hingga selesai." ujar Clarissa.