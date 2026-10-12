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Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.02 WIB

1.300 Penari Akan Tampil di Gandrung Sewu 2026, Makin Spesial Karena Dipanggungkan Malam Hari

Para penari Gandrung Sewu di Banyuwangi (Istimewa) - Image

Para penari Gandrung Sewu di Banyuwangi (Istimewa)

JawaPos.com - Pagelaran tari kolosal Gandrung Sewu 2026 di Kabupaten Banyuwangi kembali menyedot animo luar biasa dari kalangan generasi muda. Kesenian kebanggaan masyarakat Blambangan tersebut siap dipanggungkan di Pantai Marina Boom Banyuwangi pada Sabtu (24/10) mendatang.

Tak hanya diramaikan talenta lokal, ratusan pemuda dari berbagai penjuru Nusantara dilaporkan bakal berbondong-bondong datang ke Banyuwangi demi mengambil bagian dalam panggung budaya tahunan ini.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan pada perhelatan tahun ini sebanyak 1.300 penari terpilih akan tampil menyajikan tarian kolosal. Sebanyak 200 peserta di antaranya merupakan penari yang berasal dari luar daerah."Mereka datang dari Jakarta, Palembang, Bali, Malang, Batu, Blitar, Kediri, Pasuruan, dan sejumlah daerah lainnya," kata Ipuk Senin (12/10).

Ada yang berbeda dan unik pada gelaran Gandrung Sewu tahun ini. Gandrung Sewu 2026 bakal dikemas dengan konsep pertunjukan malam hari  atau night show. Meskipun dilaksanakan pada malam hari, esensi serta nilai-nilai budaya luhur yang menjadi ruh utama tarian gandrung dipastikan tetap terjaga utuh.

(Istimewa)

 Sebagai daya tarik visual baru, para penari akan dibekali kostum atau elemen khusus berunsur fosfor yang dipadukan dengan kemegahan tata cahaya (lighting design). Pemandangan ini dijamin bakal menyajikan efek visual dramatis di tepi pantai.

"Ini bukan sekadar perubahan waktu pelaksanaan, tetapi kami ingin memberikan pengalaman yang berbeda kepada penonton dan wisatawan," tegas Ipuk.

Melihat antusiasme anak-anak muda dari berbagai kota yang mendaftar, Bupati Ipuk merasa bangga dan bersyukur karena tarian tradisional Banyuwangi tetap lestari serta dicintai generasi penerus bangsa.

"Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, gandrung masih hidup di hati generasi muda. Mereka tidak sekadar mengenal, tapi juga bangga mengenakan kostum dan belajar menari gandrung," puji Ipuk.

Editor: Diar Candra
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