ILUSTRASI: Tim SAR gabungan melakukan pencarian Pj Sekda Fakfak hingga Anggota DPRD Berada di Speedboat yang Tenggelam di Papua Barat Daya . (Istimewa)
JawaPos.com - Sebuah speedboat berkapasitas mesin 250 PK milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak dilaporkan tenggelam di perairan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Senin (12/10).
Kapal cepat tersebut mengangkut 10 orang, termasuk Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Fakfak Aroby Hindom dan sejumlah anggota DPRD Fakfak.
Kepala Bagian Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Sorong, Hidayat, mengatakan pihaknya telah menerima laporan awal mengenai insiden tersebut. Berdasarkan laporan itu, terdapat 10 orang yang berada di dalam speedboat saat kejadian berlangsung.
"Laporan awal yang diterima KPP Sorong mencantumkan 10 nama penumpang. Mereka terdiri atas anggota legislatif, pejabat pemerintah daerah, staf, dan pengemudi speedboat," kata Hidayat kepada wartawan, Senin (12/10).
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di perairan Kampung Siri Siri, Distrik Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan, sekitar pukul 05.45 WIT. Titik kejadian diperkirakan berjarak 91,50 mil laut dari Pelabuhan Perikanan Sorong.
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim penyelamat KPP Sorong dikerahkan menuju lokasi kejadian untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan (SAR). Tim mulai bergerak pada pukul 09.00 WIT dengan membawa kendaraan CAR Gultor dan kapal penyelamat RB 221.
"Tim Rescue KPP Sorong kemudian bergerak menuju lokasi pada pukul 09.00 WIT menggunakan kendaraan CAR Gultor dan kapal penyelamat RB 221 untuk melaksanakan operasi SAR," ujarnya.
Dalam pelaksanaan operasi, lanjut dia, kondisi cuaca menjadi salah satu aspek yang diperhatikan petugas. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah tersebut dilaporkan mengalami cuaca berkabut asap dengan jarak pandang sekitar lima kilometer.
"Angin dilaporkan bertiup dari selatan ke utara dengan kecepatan 18-24 knot. Sementara itu, tinggi gelombang diperkirakan berkisar 0,5-2 meter," ucap Hidayat.
Dalam operasi SAR, kata dia, petugas juga membawa sejumlah peralatan pendukung untuk membantu proses pencarian di perairan. Sampai saat ini, proses pencarian dan kondisi para penumpang masih dalam pencarian.
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