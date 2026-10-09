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Ardini Pramitha
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 06.59 WIB

Bulog Jatim Sumbang Hampir 25 Persen Pengadaan Beras Nasional, Serap 978 Ribu Ton

Petani di Jawa Timur panen hasil padi di sawah. Foto: Bulog Jatim - Image

Petani di Jawa Timur panen hasil padi di sawah. Foto: Bulog Jatim

JawaPos.com - Perum Bulog Jawa Timur menyumbang hampir seperempat atau 25 persen dari total pengadaan beras nasional sepanjang 2026 yang telah menembus 4,11 juta ton setara beras. 

Hingga 8 Oktober 2026, realisasi penyerapan gabah dan beras petani oleh Bulog Jatim mencapai 978.284 ton setara beras atau 110,68 dari target yang ditetapkan.

Pemimpin Perum BULOG Kanwil Jawa Timur, Langgeng Wisnu A  mengatakan tingginya penyerapan di Jawa Timur semakin memperkuat posisi daerah ini sebagai lumbung pangan nasional. 

"Produksi pertanian yang besar menjadi modal penting untuk mendukung ketersediaan beras sekaligus menjaga stabilitas pasokan di berbagai wilayah Indonesia," kata Langgeng, Jumat (9/10/2026). 

Ia mengatakan, rekor pengadaan gabah ini semakin memperkuat posisi Bulog dalam menjalankan peran strategisnya melalui tiga pilar ketahanan pangan nasional, yakni menjaga ketersediaan pangan, mendukung stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen, serta mengelola cadangan pangan pemerintah.

"Dengan capaian 110,68 persen dari target 2026, Perum Bulog akan terus menjaga momentum penyerapan hingga akhir tahun," katanya.

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan realisasi pengadaan Public Service Obligation (PSO) telah mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target penugasan Pemerintah sebesar 4 juta ton.

Capaian lebih dari 4 juta ton tersebut melampaui realisasi Tahun 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras dan jauh berada di atas capaian pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Capaian lebih dari 4 juta ton setara beras yang memecahkan rekor capaian tertinggi sepanjang Bulog berdiri, ini bukan sekadar angka," katanya.

Editor: Bintang Pradewo
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