Advokat Diminta Kawal Keadilan di Sulawesi Selatan

JawaPos.com - Dalam memperkuat benteng penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PERADI Profesional dari 13 wilayah se-Sulawesi Selatan secara resmi dilantik dan dikukuhkan di Ballroom Hotel Claro, Makassar, Jumat (9/10/2026) malam.

Acara yang berlangsung khidmat sejak pukul 19.00 WITA tersebut menjadi momentum konsolidasi besar-besaran bagi para advokat di Sulawesi Selatan untuk menegaskan komitmen penegakan hukum yang bersih, profesional, serta berintegritas tinggi.

Pengukuhan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Profesional, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., serta Ketua Umum Dewan Rakyat Anti Korupsi (DERAK) Sulawesi Selatan, Dr. Mochtar Djuma, S.H., M.H., MBA.

Di tengah kemeriahan acara, sebuah momen istimewa menyedot perhatian para tamu undangan. Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Dr. Farida Patittingi, menerima penyematan pin khusus Peradi Profesional yang disematkan langsung oleh Ketum DPN PERADI Profesional, Prof. Harris Arthur Hedar.

Penyematan pin tersebut bukan sekadar seremoni formalitas belaka. Langkah ini menjadi bentuk penghormatan tinggi serta apresiasi atas rekam jejak dan kontribusi nyata Prof. Farida dalam memajukan dunia akademis hukum dan pendidikan tinggi di Sulawesi Selatan.

13 Pengurus Daerah Siap Bertugas

Pengukuhan 13 pengurus DPD PERADI Profesional se-Sulawesi Selatan ini sekaligus menjadi ajang pembuktian bahwa mesin organisasi profesi advokat di daerah terus bergerak aktif.

Hadirnya ratusan praktisi hukum, civitas akademika, hingga jajaran pengurus pusat di lokasi pameran komitmen menegaskan bahwa PERADI Profesional siap hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pendampingan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.