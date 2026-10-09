Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton Resmi Berbayar Mulai 14 Oktober 2026, Cek Rincian Tarifnya

JawaPos.com - PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) mengumumkan, pemberlakuan tarif jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) Segmen Gending-Paiton sepanjang 24,08 kilometer.

Pengguna jalan tol akan diberlakukan tarif mulai 14 Oktober 2026 pukul 00:00 WIB. Pemberlakuan tarif ini menandai berakhirnya masa uji coba dan sosialisasi tanpa tarif yang telah berlangsung sebelumnya.

Penetapan tarif tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7683/KPTS/Mn/2026 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Prosiwangi Segmen Gending-Simpang Susun (SS) Kraksaan-SS Paiton.

Manager Operasi PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi, Nadila Sevitria C. mengimbau seluruh pengguna jalan untuk memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik (e-toll) sebelum melakukan perjalanan.

"Pengendara juga diwajibkan menggunakan kartu e-toll yang sama saat melakukan transaksi tap-in dan tap-out guna menghindari kendala teknis di gerbang keluar," ujarnya, Jumat (9/10).

Nadila berharap, pengoperasian ruas Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton ini semakin memperlancar konektivitas, memangkas waktu tempuh menuju kawasan strategis dan destinasi wisata di Banyuwangi, serta mempermudah akses logistik menuju Pelabuhan Ketapang.

Adapun rincian besaran tarif Tol Prosiwangi per segmen sebagai berikut:

Gending – SS Kraksaan dan arah sebaliknya

Golongan I: Rp16.000

Golongan II & III: Rp24.000

Golongan IV & V: Rp32.000 Gending – SS Paiton dan arah sebaliknya