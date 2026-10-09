Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.52 WIB

Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton Resmi Berbayar Mulai 14 Oktober 2026, Cek Rincian Tarifnya

Gerbang tol Kraksaan (Dok PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi) - Image

Gerbang tol Kraksaan (Dok PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi)

JawaPos.com - PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) mengumumkan, pemberlakuan tarif jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) Segmen Gending-Paiton sepanjang 24,08 kilometer.

Pengguna jalan tol akan diberlakukan tarif mulai 14 Oktober 2026 pukul 00:00 WIB. Pemberlakuan tarif ini menandai berakhirnya masa uji coba dan sosialisasi tanpa tarif yang telah berlangsung sebelumnya.

Penetapan tarif tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7683/KPTS/Mn/2026 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Prosiwangi Segmen Gending-Simpang Susun (SS) Kraksaan-SS Paiton.

Manager Operasi PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi, Nadila Sevitria C. mengimbau seluruh pengguna jalan untuk memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik (e-toll) sebelum melakukan perjalanan.

"Pengendara juga diwajibkan menggunakan kartu e-toll yang sama saat melakukan transaksi tap-in dan tap-out guna menghindari kendala teknis di gerbang keluar," ujarnya, Jumat (9/10).

Nadila berharap, pengoperasian ruas Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton ini semakin memperlancar konektivitas, memangkas waktu tempuh menuju kawasan strategis dan destinasi wisata di Banyuwangi, serta mempermudah akses logistik menuju Pelabuhan Ketapang.

Adapun rincian besaran tarif Tol Prosiwangi per segmen sebagai berikut:

Gending – SS Kraksaan dan arah sebaliknya

  • Golongan I: Rp16.000
  • Golongan II & III: Rp24.000
  • Golongan IV & V: Rp32.000

Gending – SS Paiton dan arah sebaliknya

  • Golongan I: Rp36.000
  • Golongan II & III: Rp54.500
  • Golongan IV & V: Rp72.500

SS Kraksaan – SS Paiton dan arah sebaliknya)

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton Bertarif Mulai 14 Oktober, Berikut Retribusinya - Image
Berita Daerah

Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton Bertarif Mulai 14 Oktober, Berikut Retribusinya

Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.41 WIB

Tol Prosiwangi di Klaim Mampu Pangkas Waktu Hingga 30 Menit Menuju Besuki - Image
Nasional

Tol Prosiwangi di Klaim Mampu Pangkas Waktu Hingga 30 Menit Menuju Besuki

Rabu, 30 September 2026 | 23.50 WIB

Tol Probolinggo-Banyuwangi Segmen Gending-Paiton Resmi Beroperasi, Gratis 14 Hari - Image
Ekonomi

Tol Probolinggo-Banyuwangi Segmen Gending-Paiton Resmi Beroperasi, Gratis 14 Hari

Rabu, 30 September 2026 | 23.01 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore