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Sabik Aji Taufan
Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.47 WIB

Selamatkan 8.000 Hektare Sawah di Lampung dari Gagal Panen, Kementerian PU Normalisasi 4,5 km Sungai

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyelamatan 8.000 hektare lahan di Lampung Selatan dari ancaman air laut. (Kementerian PU)

 

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyelamatan 8.000 hektare lahan pertanian di Daerah Irigasi Rawa (DIR) Pisang, Kabupaten Lampung Selatan. Langkah ini untuk mencegah petani gagal panen.
 
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, intrusi air laut harus ditangani segera. Dengan begitu, ketersediaan air baku bagi lahan pertanian masyarakat tetap terjaga.
 
Menurutnya, air menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Infrastruktur yang andal memberikan kepastian layanan air bagi petani sehingga produktivitas pertanian dapat terjaga.
 
“Kehadiran infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga,” kata Dody, Kamis (8/10). 
 
 
Melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, penanganan dilakukan pada jaringan saluran yang terhubung dengan Sungai Way Sekampung dan Saluran Pembuang Sekunder (SPS) Sragi. Pekerjaan mencakup normalisasi saluran suplesi dari Sungai Way Sekampung menuju SPS Sragi sepanjang sekitar 1,3 kilometer serta normalisasi SPS Sragi sepanjang 3.2 kilometer.
 
Normalisasi ini dilakukan agar kelancaran air terjaga. Selain itu, kapasitas suplai air lebih besar dalam menyokong aktivitas pertanian.
 
Selain normalisasi saluran, Kementerian PU juga telah menyelesaikan perbaikan empat unit pintu Tabat Gayau dan 13 unit pintu pembuang. Selain itu, 3 unit gorong-gorong dengan total panjang 30 meter juga telah dipasang, disertai pasangan batu kali untuk memperkuat konstruksi gorong-gorong.
 
Cara ini dipilih untuk mencegah air laut masuk ke area pertanian. Dalam penanganan di lapangan, air dari Sungai Way Sekampung dipompa menuju saluran sepanjang sekitar 700 meter menggunakan mobile pump.
 
Untuk memperlancar aliran menuju saluran pertanian, pengangkatan sedimentasi juga dilakukan pada Saluran Pembuangan Primer (SPP) Sekampung – SPS Sragi sepanjang 5,8 kilometer dan SPP Sekampung – SPP Bali Agung sepanjang 5,6 kilometer dengan mengerahkan 5 unit Excavator Long Arm. Material sedimen diangkat agar aliran air dapat diteruskan ke saluran SPP dan selanjutnya dipompa menuju sawah.
 
Perbaikan Tabat Gayau turut menjadi bagian penting dalam pengendalian tata air. Tabat berfungsi mengatur aliran saluran. Pada musim hujan, pintu dapat dibuka untuk membuang aliran ke Sungai Sekampung, sedangkan pada musim kemarau pintu ditutup untuk menahan intrusi air asin sekaligus menahan air hasil pompanisasi agar tetap mengalir di saluran SPP.

Editor: Sabik Aji Taufan
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