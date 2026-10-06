Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Papua Tengah, Siswa SMAN 1 Paniai Bawa Spirit Noken

JawaPos.com - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di SMAN 1 Paniai, Papua Tengah, pada Senin (5/10) membawa spirit noken Pancasila. Agenda itu sekaligus menjadi potret bahwa anak-anak di pelosok dan pedalaman Papua turut mengingat salah satu sejarah penting bangsa Indonesia.

Berdasar keterangan resmi yang diterima oleh awak media pada Selasa (6/10), sebanyak 500 pelajar dan guru SMAN 1 Paniai mengikuti kegiatan tersebut. Agenda itu dirangkai dengan peringatan HUT ke-32 SMAN 1 Paniai. Tema yang diangkat Noken dan Pancasila: Merajut Persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Lewat spirit noken dan Pancasila, para pelajar SMAN 1 Paniai diajak memaknai noken tidak hanya sebagai bagian dari kekayaan budaya Papua, melainkan juga simbol kebersamaan. Noken yang tersusun dari banyak anyaman melambangkan keberagaman.

”Momentum Hari Kesaktian Pancasila dan HUT ke-32 sekolah diharapkan dapat mendorong para siswa untuk semakin disiplin, tekun belajar dan mengembangkan kemampuan masing-masing,” kata Kepala SMAN 1 Paniai Marcelina Mote.

Marcelina pun menekankan pentingnya menjaga keharmonisan di lingkungan sekolah. Para siswa dengan latar belakang yang berbeda, termasuk suku Mee, Moni maupun masyarakat pendatang, merupakan satu keluarga besar di SMAN 1 Paniai. Mereka punya hak dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga kedamaian dan kebersamaan.

”Pendidikan bukan hanya tentang belajar di dalam kelas, tetapi juga bagaimana membentuk karakter, menghargai perbedaan, membangun kebersamaan dan mendorong anak-anak untuk terus berprestasi,” lanjut Marcelina.

Dalam keterangan yang sama, Ria Korina Nawipa sebagai salah seorang siswa mengaku bersyukur atas terselenggaranya peringatan Hari Kesaktian Pancasila di sekolahnya. Apalagi dia berhasil meraih Juara I Lomba Pidato dalam rangkaian kegiatan tersebut.