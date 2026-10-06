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Rabu, 7 Oktober 2026 | 01.06 WIB

Investasi Asing Terus Masuk di Jatim, Sekdaprov Sebut Untungkan SDM Lokal

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono (kanan) (Humas Pemprov Jatim) - Image

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono (kanan) (Humas Pemprov Jatim)

JawaPos.com – Jawa Timur masih menjadi daerah yang menarik bagi pemodal asing untuk berinvestasi. Masuknya produsen rokok asal Korsel Korea Tomorrow & Global (KT&G) salah satu buktinya.

KT&G resmi mengoperasikan pabrik barunya di kawasan industri PIER, Pasuruan, Jawa Timur, pada Selasa (6/10). Hal ini dilakukan guna memperkuat daya saing bisnis di kancah global.

Kehadiran investasi asing berskala raksasa ini disambut hangat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, meyakini ekspansi KT&G akan membawa angin segar bagi perekonomian lokal.

"Kehadiran pabrik baru KT&G dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Pasuruan, di mana pabrik tersebut bakal menyerap tenaga kerja lokal," tegas Adhy.

Adhy menambahkan, Pemprov Jatim menaruh perhatian ekstra terhadap industri pengolahan rokok. Apalagi, Jatim adalah raja tembakau nasional dengan kontribusi produksi mencapai 51 persen.

Editor: Diar Candra
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