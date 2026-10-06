Investasi Asing Terus Masuk di Jatim, Sekdaprov Sebut Untungkan SDM Lokal

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono (kanan) (Humas Pemprov Jatim)
JawaPos.com – Jawa Timur masih menjadi daerah yang menarik bagi pemodal asing untuk berinvestasi. Masuknya produsen rokok asal Korsel Korea Tomorrow & Global (KT&G) salah satu buktinya.
KT&G resmi mengoperasikan pabrik barunya di kawasan industri PIER, Pasuruan, Jawa Timur, pada Selasa (6/10). Hal ini dilakukan guna memperkuat daya saing bisnis di kancah global.
Kehadiran investasi asing berskala raksasa ini disambut hangat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, meyakini ekspansi KT&G akan membawa angin segar bagi perekonomian lokal.
"Kehadiran pabrik baru KT&G dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Pasuruan, di mana pabrik tersebut bakal menyerap tenaga kerja lokal," tegas Adhy.
Adhy menambahkan, Pemprov Jatim menaruh perhatian ekstra terhadap industri pengolahan rokok. Apalagi, Jatim adalah raja tembakau nasional dengan kontribusi produksi mencapai 51 persen.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022