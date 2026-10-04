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Muhammad Ridwan
Minggu, 4 Oktober 2026 | 17.30 WIB

Profil Brigjen Hendra Kurniawan Ditunjuk jadi Kapolda Banten, Tak Terkait dengan Kasus Ferdy Sambo

Brigjen Pol Hendra Kurniawan ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten menggantikan Irjen Pol Hengki yang mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Jawa Barat. (Dok Polda Banten) - Image

Brigjen Pol Hendra Kurniawan ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten menggantikan Irjen Pol Hengki yang mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Jawa Barat. (Dok Polda Banten)

JawaPos.com - Brigjen Pol Hendra Kurniawan ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten menggantikan Irjen Pol Hengki yang mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Jawa Barat. 

Promosi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi itu menjadi bagian dari rotasi 19 kapolda di lingkungan Polri.

Sebelum mendapat kepercayaan tersebut, Hendra Kurniawan menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri.

Nama Brigjen Hendra Kurniawan sempat menjadi perhatian karena terdapat kesamaan nama dengan mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri yang pernah terseret dalam perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan.

Namun, sosok Brigjen Hendra Kurniawan yang kini dipercaya memimpin Polda Banten merupakan orang yang berbeda. Hal itu turut diklarifikasi oleh istri Hendra Kurniawan, Seali Syah, yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari Institusi Polri.

"Semua.. terima kasih untuk semangat dan Doa-doa baik ’nya. Tapi untuk jabatan tersebut BEDA ORANG yaa," tulis keterangan dalam story Instagram @sealisyah.

Profil Brigjen Pol Hendra Kurniawan 

Brigjen Pol Hendra Kurniawan merupakan lulusa Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1996. Brigjen Hendra sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri.

Hendra Kurniawan bukan sosok baru di lingkungan Polda Banten. Hendra sebelumnya pernah menduduki posisi Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Banten.

Pengalaman tersebut membuat Hendra memiliki rekam jejak kedinasan di wilayah yang dikenal dengan sebutan Tanah Jawara. Penunjukannya sebagai Kapolda Banten sekaligus menjadi bagian dari penyegaran di jajaran kepolisian daerah.

Setelah meninggalkan Banten, Hendra kemudian menjalankan tugas di Sespim Lemdiklat Polri. Belum genap setahun, ia kembali ke wilayah tersebut dengan tanggung jawab yang lebih besar sebagai pimpinan kepolisian daerah.

Editor: Bintang Pradewo
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