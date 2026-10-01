Enam Lokus Sidoarjo Diverifikasi untuk STBM Award Nasional 2026, Ini yang Dicek Tim Kemenkes

JawaPos.com — Enam titik di Kabupaten Sidoarjo diverifikasi untuk STBM Award Paripurna tingkat nasional 2026 pada Rabu (30/9). Mulai dari puskesmas, pengelolaan sampah, akses air minum, permukiman, pengolahan lumpur tinja, hingga fasilitas publik.

Verifikasi lapangan STBM Award Paripurna 2026 dibuka Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo M. Ainur Rohman yang mewakili Bupati Sidoarjo Subandi. Ainur didampingi jajaran perangkat daerah terkait, Forkopimda, dan stakeholder.

Adapun tim verifikator terdiri atas Johanes Eko Kristiyadi dari Kementerian Kesehatan, Adam Udi Velianto dari Kementerian Dalam Negeri, serta lima tim pendamping dari Provinsi Jawa Timur. Ainur mengatakan verifikasi menjadi bagian dari proses penilaian Kabupaten/Kota STBM Award Paripurna 2026.

Namun, penerapan STBM menurutnya tidak semata-mata dilakukan untuk mengejar penghargaan. Melainkan menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan.

“STBM ini tidak bisa hanya pemerintah saja, namun juga dibutuhkan kekuatan kolaborasi baik dari pemerintah, Forkopimda, stakeholder, hingga masyarakat. Yang ingin kami pastikan adalah apakah perilaku masyarakat juga berubah seiring berjalannya progran STBM,” ujar Ainur.

Enam lokus yang dikunjungi mewakili penerapan STBM sekaligus inovasi sanitasi di berbagai sektor. Lokasi tersebut meliputi Puskesmas Gedangan, TPS3R Pelangi di Desa Ketajen, PAMSIMAS Tirta Bening di Desa Becirongengor, Kampung STBM Desa Bluru Kidul, IPLT UPTD PALD serta TPA Griyo Mulyo Jabon, dan Stasiun Sidoarjo.

Dari Puskesmas hingga Pengelolaan Sampah

Puskesmas Gedangan menjadi lokus pertama yang diverifikasi tim. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut menjadi contoh penerapan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI), termasuk bagaimana layanan publik memperhatikan kesetaraan gender, akses penyandang disabilitas, serta inklusi sosial.