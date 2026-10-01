Ancam Penjarakan Perusahaan Pengrusak Alam, Menteri Jumhur Inisiasikan 'Tobat Ekologis Nasional'

JawaPos.com — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mempertegas komitmen penegakan hukum (law enforcement) bagi entitas bisnis yang abai terhadap kelestarian alam.

KLH akan menindak tegas perusahaan yang terbukti merusak lingkungan dan tidak melakukan reklamasi pasca-tambang maupun revegetasi.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLHD Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa KLH memiliki kewenangan penuh, baik secara preventif maupun represif, untuk menyeret para pengrusak alam ke jalur hukum demi memastikan restorasi ekosistem.

"KLH akan menegur orang itu, misalnya kamu dapat duit banyak, dapat keuntungan besar sekali, nah sekarang waktunya untuk memperbaiki. Caranya dengan memanfaatkan law enforcement atau penegakan hukum. Di KLH ini perintah untuk menegakkan hukum baik secara preventif maupun represif itu ada," tegas Jumhur kepada wartawan.

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"Kasarnya, KLH bisa menjarain orang. Itu kita akan gunakan," lanjutnya.

Langkah tegas ini menjadi bagian dari inisiasi gerakan Tobat Ekologis Nasional yang diusung KLH. Menurut Jumhur, gerakan ini berlandaskan tiga perspektif utama: kesadaran moral untuk tidak mengulangi kesalahan, imbauan nilai keagamaan, serta kewajiban merestorasi alam yang telah rusak—terutama bagi pelaku industri.

Untuk merealisasikan gerakan restorasi secara masif, KLH menggandeng organisasi kegiatan alam bebas Wanadri dalam sejumlah aksi strategis, mulai dari penanaman mangrove, revegetasi hutan, pemulihan terumbu karang, hingga kegiatan susur sungai.

"Wanadri mengajak kita semua untuk memahami, mengakui dan mencintai dan tentu akhirnya menjadi patriot untuk menjaga bangsa ini melalui alam," ujar Jumhur.