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Ryandi Zahdomo
Senin, 31 Agustus 2026 | 12.40 WIB

Tanam Sawit di Bekas Lokasi Karhutla, Pria di Bengkalis Riau Jadi Tersangka

Pemilik kebun sawit yang melakukan pembakaran lahan untuk penanaman sawit di kawasan hutan ditetapkan sebagai tersangka, Sabtu (29/8/2026).(Polres Bengkalis) - Image

Pemilik kebun sawit yang melakukan pembakaran lahan untuk penanaman sawit di kawasan hutan ditetapkan sebagai tersangka, Sabtu (29/8/2026).(Polres Bengkalis)

JawaPos.com - Penyidik Polsek Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau, menetapkan seorang pria berinisial JFP, 29, sebagai tersangka usai kepergok menanam dan merawat sawit dilahan bekas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

dia dikenai sangkaan penguasaan kawasan hutan produksi tanpa izin sah seluas kurang lebih 4 hektare.

Dikutip dari Riau Pos (JawaPos Group), penetapan tersangka ini berawal dari kejanggalan yang ditemukan petugas saat memadamkan api di Jalan Reformasi, Dusun Tambusu, Desa Buluh Apo, Kecamatan Pinggir.

Alih-alih hanya menemukan lahan hangus, petugas di lapangan justru mendapati adanya aktivitas perawatan kebun sawit baru di tengah area yang terbakar.

Memupuk Sawit di Area Terbakar

Petugas yang tengah berjibaku memadamkan api mencurigai kegiatan penyemprotan dan pemupukan tanaman kelapa sawit yang sedang berlangsung di lokasi kejadian.

"Kasus ini bermula ketika personel melakukan pengecekan dan pemadaman Karhutla di lokasi tersebut pada Agustus 2026. Saat berada di lokasi, petugas menemukan adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit berupa kegiatan penyemprotan dan pemupukan pada areal yang terbakar," tegas Kapolres Bengkalis, AKBP Fahrian Saleh Siregar, dikutip Senin (31/8).

Verifikasi BPKH Pastikan Status Hutan Produksi

Menindaklanjuti temuan mencurigakan tersebut, Polsek Pinggir langsung menarik titik koordinat lokasi dan berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX Riau.

Hasil analisis resmi dari BPKH mengonfirmasi bahwa lahan perkebunan sawit seluas ±4 hektare yang dikelola oleh tersangka JFP secara sah masuk dalam areal Kawasan Hutan Produksi.

Penyidikan lebih lanjut mengungkap bahwa JFP telah lama menguasai lahan tersebut secara ilegal.

Selain melakukan pemeliharaan rutin seperti pemupukan dan penyemprotan, tersangka juga diketahui telah memanen hasil sawit dari kawasan hutan tersebut tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: RiauPos.co
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