Miris, Ratusan Buruh Pabrik di Karanganyar Tak Terima Gaji Hampir Setahun

Pabrik di Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Karanganyar yang menunggak gaji karyawannya. (Rudi Hartono/Radar Solo)
JawaPos.com - Nasib miris dialami 160 buruh pabrik di kawasan Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Karanganyar. Hampir setahun setelah perusahaan berhenti beroperasi pada Oktober 2025, hak gaji mereka sejak November 2025 hingga kini belum juga dibayarkan.
Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (Disdagnaker) Karanganyar Adi Susanto menegaskan, pihaknya berkomitmen mengawal perselisihan hubungan industrial ini hingga menemukan titik terang.
Pihaknya mengimbau para pekerja untuk segera melengkapi berkas aduan resmi secara tertulis agar dinas memiliki dasar hukum yang kuat untuk memanggil manajemen.
”Kami sudah sarankan kepada perwakilan pekerja yang datang berkonsultasi untuk segera membuat laporan aduan perselisihan secara resmi. Begitu surat aduan masuk, kami akan langsung tindak lanjuti dengan memanggil pihak manajemen dan pemilik perusahaan untuk mediasi,” tegas Adi Susanto dilansir Radar Solo (Jawa Pos Group), Selasa (25/8).
Adi menjelaskan, berdasarkan penelusuran dinas, tumbangnya perusahaan manufaktur tersebut diduga akibat kendala kelola internal saat transisi kepemimpinan.
Perusahaan yang awalnya berjalan baik di tangan pendirinya, mengalami penurunan kondisi keuangan setelah dialihkan ke generasi kedua hingga akhirnya operasional terhenti total.
”Sempat akan ditangani kembali oleh orang tuanya, namun pemilik pertama meninggal dunia,” ungkapnya.
Sebelumnya, Adi menyebut proses mediasi internal pernah dilakukan. Kesepakatannya, perusahaan akan melunasi gaji Oktober dan November 2025.
Namun realisasinya, pihak manajemen baru menuntaskan gaji Oktober 2025. Sementara hak gaji November 2025 serta kejelasan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 160 buruh yang mayoritas telah bekerja hingga puluhan tahun masih menggantung.
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Jawa Pos
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