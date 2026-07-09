Kejati Jatim Tetapkan 3 Tersangka Korupsi KUR Bank BUMN di Jember, Kerugian Negara Rp 41 Miliar

JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) mengungkap dugaan korupsi Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, yang terjadi di salah satu Bank BUMN Kantor Cabang Jember periode 2021 - 2023.

Sebanyak tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, MFH selaku pemimpin Kantor Cabang BNI Jember periode 2021 - 2023, AM selaku Collection Agen (CA) CV. Jawara Tani, dan IS selaku CA CV IDRIS AFNAN JAYA (IAJ).

"Tim Penyidik tindak pidana khusus Kejati Jatim telah menetapkan 3 tersangka terkait tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana KUR mikro Bank Cabang Jember," ujar Aspidsus Kejati Jatim, I Gede Punia, Kamis (9/7).

Dari hasil penyidikan, BNI Jember menyalurkan KUR Mikro melalui pola channeling dengan menggandeng CA yang ditunjuk kepala cabang (MFH). Agen bertugas merekomendasikan calon debitur petani, mengumpulkan dokumen, sekaligus membantu pelunasan kreditnya.

MFH diduga bekerja sama dengan 19 Collection Agent, termasuk CV Jawara Tani dan CV Idris Afnan Jaya. Kedua perusahaan tersebut diduga terlibat dalam penyimpangan proses penyaluran KUR yang merugikan keuangan negara.

AM mendirikan CV Jawara Tani pada 2020 dan sempat menerima KUR yang kemudian macet. Agar tetap bisa menjadi Collection Agent, direktur perusahaan diganti menggunakan nama istrinya atas arahan MFH.

"Mengingat SLIK OJK atas nama AM tidak memungkinkan untuk ditunjuk sebagai ketua CA, namun operasional Perusahaan tetap dalam kendali AM termasuk dalam kegiatan Penyaluran KUR Mikro Bank di Jember," imbuhnya.

Sementara itu, tersangka IS mendirikan CV Idris Afnan Jaya pada 2017 dan ditunjuk sebagai Collection Agent. Mereka mengajukan 92 calon debitur petani dalam program KUR Mikro Bank BUMN Cabang Jember.

"Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan berbagai penyimpangan. MFH diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menerima uang sekitar Rp 105 juta dari CA sebagai imbalan penyaluran KUR," ucap Gede.